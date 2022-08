Cuarto año de la Cuarta Transformación en el Senado

En el cuarto año de la Cuarta Transformación, con profundo orgullo por ser parte de la historia, me encuentro aquí compartiendo unas palabras con ustedes, y ante ustedes, para cumplir con este ejercicio democrático de rendición de cuentas a la que todos los Senadores de la República estamos invitados a cumplir.

Este primer año de ejercicio, de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, el cuarto de mi ejercicio como senador de la República, he cumplido con la honrosa labor de ser vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, a lado de la senadora Olga Sánchez Cordero Dávila, mujer con un alto compromiso en la construcción de la 4T desde distintas trincheras.

Fue un año de profundo crecimiento como legislador federal, porque me puso a prueba en diferentes temas legislativos, pues dirigir los trabajos de una asamblea plural, que representa a una sociedad viva, contradictoria, enfrentada es un reto que hay que cumplir cada día. El Senado siempre se ha caracterizado por ser un espacio abierto para todas las voces; pero considero que es urgente y necesario abrirlo al pueblo, ya que es pertinente que este recinto senatorial se convierta de manera real en la casa del pueblo. Para lograrlo, tenemos que salir de la comodidad de los escaños, de la comodidad de las oficinas y hasta de la comunidad del twitter, volver al territorio, caminar sus calles, caminos y volver a hablar con la gente, dejar que el sol oscurezca la piel, para recobrar los principios de Morena que nos permitieron estar en esta Cámara.

Por eso, durante este año legislativo realicé 126 giras por todo el país, y quien me conoce, sabe que casi cada fin de semana, estoy despachando nuestra ciudad de cantera rosa, Zacatecas, para seguir con el trabajo estrecho con la gente del campo y las ciudades del Estado. Pero no es algo nuevo, es un trabajo que he venido realizando desde 1982 incansablemente con mis hermanos y hermanas del Frente Popular de Lucha de Zacatecas.

También visité casi todo el país para informar del trabajo que realizamos en el Senado, y de los temas que son de enorme trascendencia para México. De la misma forma visité a nuestros hermanos migrantes en Laredo, Texas 2 veces. Me reuní con diferentes Secretarios de Estado, como el de Hacienda y Crédito Público, Educación, Sedatu, Sader, Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, así como con los Titulares de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Registro Agrario Nacional, Segalmex, y muchos otros, con la finalidad de impulsar la resolución de problemáticas expuestas en las 836 audiencias ciudadanas que he dado para todo aquel que ha tenido a bien buscarme para ayudarles a resolver situaciones que les preocupan.

Que quede claro, defenderemos el proyecto de nación de la Cuarta Transformación patrióticamente con trabajo, con argumentos, haciendo política con altura de miras, para poner nuestros sueños y nuestros esfuerzos al servicio de las mexicanas y los mexicanos.

Por eso hoy, a unos días de la votación en que se decidirá la conformación de la Mesa Directiva del Senado de la República, les reitero mi legítima aspiración para encabezar los trabajos de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Sabemos que tenemos el respaldo de compañeras y compañeros senadores para presidir el Senado.

Bajo esa lógica, considero que es muy importante fortalecer en este siguiente año legislativo la vida institucional de la Cámara, pero sobre todo armonizar los trabajos que realizamos aquí con los del Poder Ejecutivo Federal, ya que esto resultará fundamental para el progreso que todos deseamos.

POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES

@NARROJOSE

COLABORADOR

MAAZ