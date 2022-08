Soluciones al abasto de agua

Un medio de la coyuntura política, económica y social por el tema del agua, la máxima casa de estudios, la UNAM, de la mano de Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México y el Centro Regional de Seguridad Hídrica UNESCO, desarrollaron el análisis Perspectiva del agua en México, propuesta hacia la seguridad hídrica.

Este documento describe los retos y desafíos en torno al tema del agua en México y sus posibles soluciones. Entre los más importantes se encuentra el de la infraestructura hidráulica, pues debido a la inversión insuficiente y a la falta de mantenimiento se ha limitado el acceso al agua.

Para solucionar este problema, la UNAM propone impulsar la eficiencia de los sistemas de agua potable y saneamiento, a través de proyectos de sectorización, programas de reparación de fugas, soluciones basadas en la naturaleza, como la captación de agua de lluvia, y adopción de tecnologías que favorezcan la economía circular, lo cual permitirá una mayor racionalidad en las inversiones para la expansión de dichos sistemas. Nos parece un gran acierto que la Universidad Nacional haya decidido desarrollar este estudio que cuenta con el prestigio y apoyo de expertos investigadores, el cual presenta soluciones concretas, sin buscar culpables.

Sobre todo, hoy en día cuando hay muchas opiniones en torno a la problemática del agua en el país pues, desgraciadamente, el tema se ha politizado pero no se proponen caminos realmente viables que resuelvan esta situación.

URGE GOLPE DE TIMÓN

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no puede equivocarse en la implementación de políticas aplicadas al sector salud. En su análisis semanal el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que lleva Carlos Hurtado, destaca que la desaparición del Seguro Popular y el nacimiento del Insabi generó una serie de afectaciones a personas que ya se encontraban en espacios de vulnerabilidad, basta con observar que durante 2018 a 2020, al menos 15.6 millones de personas se quedaron sin servicios de salud, mientras que el gasto de las familias en salud aumentaron hasta 40.5 por ciento, la pandemia ocasionada por el COVID-19aceleró la degradación de las circunstancias. Sin embargo, lo que más preocupa es que el diagnostico no parece mover las prioridades del gobierno federal.

DE ANIVERSARIO

Para celebrar sus ya casi 40 años en el mercado mexicano, Zimat Consultores, la firma de consultoría en comunicación y relaciones públicas encabezada por Marta Mejía, Andrea Castro, Federica Ruiz Maza y Sofía Ambrosi, fue reconocida como la mejor firma en la categoría Public Relations Agency of the Year in Mexico, the Caribbean & Central and South America por los Stevie Awards 2022, que reconoce los trabajos más destacados en nueve categorías diferentes.

POR JAIME NÚÑEZ

JAIME_NP@YAHOO.COM

@JANUPI

