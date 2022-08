Las barbas, a remojar

Nos cuentan que otros ex funcionarios en la mira de la FGR, por el caso Ayotzinapa, son el ex fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, y el ex secretario de Seguridad Pública del mismo estado, Leonardo Vázquez Pérez. Es decir, el asunto no se quedará con la detención del ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, ocurrida ayer. Se habla también de varios militares, pero lo cierto es que se abre para la 4T una nueva mina para mantener la agenda pública en sucesos del pasado.

Los mantiene a raya

Hablando de detenciones, es de resaltar el trabajo coordinado que realizaron la Sedena, de Luis Cresencio Sandoval, y la Secretaría de Seguridad de la CDMX, al mando de Omar García Harfuch, para capturar a uno de los grandes capos de Colima. El mensaje del funcionario capitalino fue contundente: “La Ciudad de México no es ni será refugio de criminales”.

La foto que podría ser

Le tomó la palabra el presidente López Obrador a Vicente Fox, en aquello de tomarse una foto, juntos, con los ex mandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. El titular del Ejecutivo propuso que sea en Palacio Nacional, por ser un lugar neutral. Muchos no lo tomaron en serio, pero nos recuerdan que entre broma y broma…

Defienden a Alito

El PRI hará una pausa en sus diferencias para cerrar filas en torno a su dirigente nacional, Alejandro Moreno, ante el proceso para desaforarlo. La presión de ex gobernadores, legisladores y otros militantes en su contra pasará a segundo plano, e incluso el líder de los senadores tricolores, Miguel Osorio, uno de sus más acérrimos críticos, salió a descalificar el intento de Morena.

Aplausómetro panista

Una especie de pasarela de presidenciables panistas tendrá lugar este domingo en el teatro Morelos, de Toluca. El evento es para arropar a su candidato al gobierno del Edomex, Enrique Vargas, pero asistirán los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila; Querétaro, Mauricio Curi; Guanajuato, Diego Sinhue; y la de Chihuahua, Maru Campos. Habrá aplausómetro.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ