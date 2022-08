Vanessa Bauche, ni Marilyn Monroe se habría atrevido a denunciar a alguien por robarle un beso

VANESSA BAUCHE AUNQUE TUS BESOS ESTÉN MEJOR COTIZADOS DE COMO ESTABAN COTIZADOS LOS DE MARILYN MONROE, NI LA RUBIA DESPAMPANANTE SE HABRÍA ATREVIDO A DENUNCIAR PENALMENTE A ALGUIEN QUE LE ROBARA UN BESO, NO LE QUITEMOS EL TIEMPO A UN JUEZ POR COSAS ASÍ PARA QUE PUEDAN PONER ATENCIÓN A LAS COSAS REALMENTE GRAVÍSIMAS

Vanessa Bauche, que alguien te robe un beso no es para denunciarlo penalmente, ¡Ni que Pascacio N le hubiera robado el beso a Marilyn Monroe! Y por más cotizados que estén los besos de alguien, con lo que estamos viviendo, los besos en general van a la baja! Incluso la jueza encargada de la denuncia que hizo la actriz desestimó el caso de Vanessa Bauche contra Pascacio N por no haber pruebas suficientes que demostraran que él le robó un beso a la fuerza.

Vanessa también demandó a Pascacio N porque al día siguiente del beso dio positivo a COVID-19, pero ¿cuál es el problema si ella no se contagió?

Es más, Pascacio ni siquiera le pegó alguna enfermedad de las encías.

Desafortunadamente por escuchar denuncias tan extremas, ¡las cosas gravísimas pierden importancia! O sea, Vanessa las cosas en contexto, ¡Sólo fue un beso!

IME TUÑÓN: “POR SUPUESTO NO ME MOLESTA QUE UNA FAN LE ROBE UN BESO A MI MARIDO JULIÁN FIGUEROA, LOS CANTANTES LLENAN LUGARES CON FANS, SI UNA MUJER NO ENTIENDE ESO, NO DEBE CASARSE CON ALGUIEN FAMOSO”

Por supuesto Ime Tuñón y Julián Figueroa no van a llegar a un divorcio sólo porque cacharon al hijo de Maribel Guardia, cuando agarró a besos sabrosos y muy apetecibles a una fan, ni que le hubieran robado un diente con diamante incrustado! Ime además no es celosa y como ella me lo dijo claramente: “Una mujer celosa no puede estar con un cantante, ellos llenan los lugares de sus fans que los aman, si no lo entiendes así debe ser una tortura vivir con un artista, a mi me encanta que amen a mi marido”.

¡MICHELLE RENAUD ESTIRA LA MANO, SE LA AGARRAN Y NO LA SUELTAN!

¡Michelle Renaud estira la mano y se la agarran y no la sueltan!

Salió de la mano con Matías Novoa, ni siquiera se dieron un besito, agarran el segundo aire, el tercer aire y se agarran la manita pero en la foto hay una aclaración al escribir palabra “gratitud”, explican que lo que sienten sólo es eso: agradecimiento.

LOS CUERPOS ESCULTURALES, LAS RUBIAS NATURALES, LOS OJOS AZUL CELESTE Y LAS MUÑECAS SON UNA RAZA EN EXTINCIÓN POR LO QUE MISS UNIVERSO CAMBIA SUS ESTEREOTIPOS

Adiós estereotipos: los cuerpos esculturales que miden 1 m 80 con caras de muñeca, rubias y de ojos azules son animales en extinción, pues las razas se mezclaron por lo que el certámen Miss Universo será como los tamales: de chile, dulce y manteca; permitirá que compitan mujeres casadas, con hijos y embarazadas, hay gustos para todo en la viña del Señor y todo debe competir.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ