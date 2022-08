Cuando los “numeritos” hablan…

La pandemia no ha terminado, pero pareciera que la memoria acerca de los impactos y consecuencias que ha tenido desdibuja las consecuencias que pasan por las vidas que se perdieron, pero también por la economía y los cambios en las estructuras financieras de los países y de las empresas.

Aquí hay retos significativos porque tratar de hacer como que ya pasó tiene consecuencias operativas y financieras. Uno de ellos es que conocemos los impactos en los indicadores económicos, pero apenas estamos observando qué y cómo cambió el tablero.

Otro reto es que para prospectar el escenario es fundamental el diálogo y la negociación. Recordemos que el financiamiento es fuente de crecimiento económico y empresarial en especial en tiempos todavía de crisis. Hoy el objetivo debe ser fortalecer financieramente a las empresas y reestructurar deuda es una forma de hacerlo.

En medio de diálogos, esta semana se anunció que The Bank of New York Mellon informó a TV Azteca la intención de vencer anticipadamente el bono con vencimiento en el 2024 por un total de $400 millones de dólares.

Reestructurar un financiamiento es también negocio para quien lo otorga, sobre todo cuando, como es el caso de TV Azteca, hay hechos y números que demuestran que la pandemia impactó en ingresos, sobre todo publicitarios; pero también que la empresa implementó medidas responsables de disciplina financiera y controles de gasto.

Hay también un factor humano, la empresa de Ricardo Salinas no metió freno en el confinamiento y, por el contrario, el equipo aceleró el paso para impulsar la competitividad. Así, cuando el miedo paralizó al mundo, hay quienes lo convirtieron en resultados. La amortización de 3 mil 347 millones de pesos de su deuda con costo en 18 meses es otro número que es hecho lo que fortalece la estructura de capital y contribuye a darle competitividad a una empresa operativamente estable.

En este escenario es deseable que los tenedores de bonos, entre los que destacan fondos como Fidelity Investments, Cyrus Capital Partners, L.P., Contrarian Capital Management, Invesco Advisers Inc.; prioricen el diálogo porque la judialización, lejos de ayudar, solo suma costos y no se justifica porque en este caso en particular no se debe confundir negativa de pago, con intención manifiesta de reorganización o reestructura.

Al tema hay que darle seguimiento porque en caso de que The Bank of New York Mellon deje de lado la vía del diálogo, esto se convertirá en un indicador más de la forma en la que desde fuera están viendo a México, sobre todo los capitales que, en este caso, también deben voltear a ver los números de audiencia que al final es lo que genera ingresos.

Como dice el dicho, si tienes tele, ahí te ves y en el caso de TV Azteca, lo que se ve es que la compañía ha sabido hacer de la televisión negocio y si los gringos no escuchan, que le suban al volumen. El diálogo no se trata solo de la televisora, se trata también de México.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

PAL