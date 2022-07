Identidad de género: ¿Los discursos feministas son heterofóbicos?

Veo, como siempre ha sucedido, adolescentes preguntándose ¿quién soy?, ¿me gustan los hombres o las mujeres? El adolescente adolece, de muchas cosas, entre ellas de claridad de quién es. Es central que puedan hacerse dichas preguntas para formarse como individuos independientes.

Es vital que busquen dentro de ellos mismos las respuestas. Pero me parece terrible lo que está sucediendo, algunos discursos feministas no les permiten a las chavas encontrar sus propias respuestas. Dichos discursos se apresuran a responderles cosas como eres homosexual, eres elle, eres asexual romántica, eres fluída, y las encasillan.

Algunos de estos discursos feministas son verdaderamente impositivos, pues no les permiten a las chavas pensar, dudar, opinar una cosa y luego la contraria, definirse y luego arrepentirse y repensarse, ¡cuando eso es lo que tienen que hacer los adolescentes!

Papás, mamás no se adelanten, no se apresuren a apoyar una categoría que encasilla a sus hijas. Invitémoslas a descubrir quiénes son, que descubran qué les gusta en su interior, dudando, probando, repensando, reflexionando que eso es lo que todos los adolescentes tuvimos que pasar.

Pero a nosotros nos respetaron el tiempo que implica descubrirte como individuo, como sujeto como persona. Por qué ahora algunos discursos “liberales” les exigen definirse a la primera duda.

Imponer una identidad de género es heterofóbico

Les preguntan: ¿Dudas de quién eres?, ¿dudas si te gustan las mujeres?, ¿sientes que no sabes ni quién eres? Yo me pregunto, ¿qué chava no ha dudado de eso? Obviamente piensan sí, si me he preguntado todo eso e inmediatamente les responden

Entonces eres homosexual, eres asexual, eres elle y si vas en contra de esta idea es por que te han inculcado ser homofóbica y el patriarcado te ha impuesto ser heterosexual.

¿Por qué les urge tanto catalogarlas?, ¿por qué no les permiten dejar la pregunta abierta el tiempo que necesiten?

¿De verdad creen que eso es ser liberal?, ¿no se dan cuenta de que están imponiéndoles ser homosexuales, asexuales, fluídas, elles?

Les exigen que sean mas fieles a dichas categorías que a ellas mismas, pues si dudan -que insisto es lo que los adolescentes deben hacer- las condenan, las acusan de traidoras, de estar con el patriarcado, de ser homofóbicas.

De verdad no se dan cuenta de lo impositivo y violento de su postura. Dan soluciones rígidas a las adolescentes confundidas y las atrapan.

¿Por qué no permitir que ellas solas descubran quiénes son y qué les gusta en verdadera total libertad y que encuentren sus respuestas dentro de ellas mismas? Yo entiendo que durante muchos años las personas homosexuales han sufrido por personas homofóbicas, pero creo que algunos discursos feministas están haciendo justo lo mismo, ya que son muy heterofóbicos.



Por: Laura Elena Gerdingh

SPEAKEAR

@LGERDING