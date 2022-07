Ruta 2023: Se hace bolas Morena en el Edomex

La ausencia de un acuerdo entre aspirantes complicó el proceso para designar al o la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. En apariencia, el llamado Grupo Texcoco, encabezado por el senador Higinio Martínez, estaba interesado en lograr que la nominación saliera por consenso, pero éste nunca llegó. Por eso, Mario Delgado regañó públicamente a quienes propusieron ese esquema, porque su petición fue atendida, el tiempo se agotó y nunca lograron avanzar en esa dirección. A su vez, los aspirantes, particularmente Higinio, se quejaban de que no los habían dejado negociar entre ellos y les impusieron el formato de las encuestas.

El plan, según les habían adelantado, era medir a todos los que levantaron la mano; luego hacer una encuesta de conocimiento, y de ahí, sacar a los finalistas de entre los mejor calificados en reconocimiento. Hasta antes del regaño del lunes había seis aspirantes visibles: Delfina Gómez, Horacio Duarte, Higinio Martínez, Fernando Vilchis, Mariela Gutiérrez y Pedro Zenteno. La idea inicial era que los tres primeros, integrantes del Grupo Texcoco, conversaran y de ellos saliera el o la designada. Incluso, fue algo que Higinio pregonó durante un tiempo, porque él no quería medirse con sus compañeros.

No obstante, a raíz del regaño de Mario, otros dos de los aspirantes me dijeron que el senador nunca los buscó para conversar. No hubo un intento por platicar, mucho menos por hacer un pacto. Del lado de Horacio Duarte siempre se supo que él estaba en la mejor disposición de participar, bajo el esquema que acordara la mayoría. Pero hasta ayer, al mediodía, ni él ni otros de sus compañeros habían tenido noticias de un posible candidato por consenso.

A raíz de todo este ir y venir de declaraciones, el líder nacional de Morena decidió dar un manotazo e informó de la convocatoria para la realización de la encuesta, con lo que buscan ganarle la partida al bloque opositor, conformado por PRI, PAN y PRD. Y posteriormente hacer una operación cicatriz en la entidad, porque cada uno de los aspirantes son personajes de peso político en su zona de influencia, como Fernando Vilchis, en Ecatepec, y Mariela, en Tecámac; sin de dejar de mencionar a nuevos suspirantes, como Juan Hugo de la Rosa, de Nezahualcóyotl.

Para la clase política no hay duda de que la designación de César Yáñez, como subsecretario de Gobernación, es un mensaje claro de que Adán Augusto López podría ser el tapado de cara a 2024. De hecho, el tabasqueño y algunos de sus aliados trabajan con una estrategia para que la gente lo conozca más. Las entrevistas y las encuestas dan cuenta de que va que vuela por la silla del águila.

