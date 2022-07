Pablo Montero sale con una joven de 19 años que está tan chiquita que parece que hará su primera comunión

LA NOVIA ECOLOGISTA QUE PABLO MONTERO TENÍA, SEGURO ESTÁ VIENDO QUÉ PASÓ CON LOS ÁRBOLES DEL TREN MAYA, PORQUE ÉL YA LA BOTÓ POR UNA DE 19 AÑOS QUE SE VE TAN CHIQUITA QUE PARECE QUE VA A HACER SU PRIMERA COMUNIÓN

Pablo Montero hace dos meses tenía una novia de 26 años, una ingeniera ecologista que ahora que Pablo la cortó debe andar viendo que es lo que pasó con los árboles del Tren Maya, porque el cantante ya sale con una chavita de 19 años de edad que se ve tan chiquita que parece que va a hacer la primera comunión. A su nueva conquista la conoció cuando la contrataron para hacer un video con él y los dos se flecharon a primera vista.

KATE DEL CASTILLO: “YA A NADIE LE IMPORTA QUE UNA MUJER SEA 11 AÑOS MÁS MAYOR QUE SU GALÁN COMO ES MI CASO, AL CONTRARIO, CREO QUE POR ESO HE DURADO CON EDGAR.”

Kate del Castillo ya cumplió un año dos meses de novia del director de fotografía de “La Reina del sur”, Edgar Bahena, 11 menor que ella y la actriz asegura: “A nadie le importa la diferencia de edades, antes de Edgar estuve mucho tiempo sola porque no soy rara, ¡soy rarísima! y tengo un carácter muy fuerte”.

Eso es cierto, siempre se ha dicho que Kate tiene actitud de perdonavidas.

ALEIDA NUÑEZ :“CARLOS MARÍN DE IL DIVO SE VACUNÓ CONTRA COVID 19 Y ESE DÍA FUIMOS A CENAR POR ESO ME DOLIÓ MUCHO QUE DIJERAN QUE NO SE HABÍA VACUNADO, ESO ES MENTIRA”

Aleida Núñez, ¿Por qué no se quiso vacunar tu ex novio, Carlos Marin de “Il divo” que al final falleció de COVID 19?

"Es mentira, tengo la fecha y la hora del día que se vacunó con la Johnson, la de una sola dosis aquí en CDMX, ya que ese día nos fuimos a cenar y me dijo:- Aleida, me puse hoy la vacuna y literal siento que me muero y tengo el cuerpo cortado- los tres próximos días estuvo tumbado en la cama y un año después murió de COVID 10 al que le tenía pánico, tanto que él cargaba con sus propias pruebas porque como tenor viajaba por todo el mundo y casi todos los días él mismo se hacía la prueba. La noticia de su muerte me entristeció demasiado porque era tan talentoso, tan simpático, fue una de las noticias más horribles que me han dado en mi vida porque estuvimos saliendo y en ese momento yo estaba de viaje, estuve muy desconectada y cuando me avisan fue tan doloroso, sobre todo porque me consta que él se cuidaba tanto”.

Aleida, hace 500 abdominales, no come más que claras de huevo, viste muy sexy pero es muy tímida.

"Me conoces perfecto, me describiste acertadamente, aunque no me la crean, podría ser ermitaña, siempre he tenido mis objetivos claros, salí muchos años con el papá de mi hijo y me sacaron fotos en Dubai con un millonario, pero no ha sido el único pretendiente millonario que he tenido".

¿Alexander tu hijo te pide un hermanito?

"No, ya tiene hermanos de parte de su papá y no siente que es hijo único-" concluyó Aleida.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ