Gober de Jalisco se lleva el mentirómetro y ya hay otra mujer amenazada de muerte en ese estado

*Las fracciones de Morena en la Ciudad de México se están moviendo para la jornada del 30 de julio donde elegirán nuevos coordinadores, pero acusaciones no faltan y ya han salido a relucir los nombres del Secretario de Gobierno Martí Batres y René Bejarano, el Señor de las Ligas, el de los video escándalos de Carlos Ahumada. Aunque dentro de Morena dicen que van por separado, sus malquerientes aseguran que ambos van en mancuerna para tener voz y voto en el partido. Haciendo prácticas clientelares del priísmo y el perredismo de finales del siglo pasado, dejan en claro que lo que bien se aprende nunca se olvida. Los Morenos acusan que Batres movilizó a sus operadores en Benito Juárez donde los votos no le alcanzan, lo mismo que el profe Bejarano que ahí empieza a tener sus redes de poder y no en Cuauhtémoc, que era su feudo. Ya en el partido guinda se preguntan si les alcanzará a Batres Bejarano para recobrar fuerza o ser señalados de comprar votos.

*Está bien que ya se va en septiembre pero que alguien le recuerde al panista José Rosas Aispuro que hasta el 14 de ese mes sigue siendo gobernador de Durango y que los médicos pasantes de la Universidad Autónoma de ese estado, le exigen una respuesta respecto al homicidio de Erick Andrade, de apenas 24 años, que a una semana de terminar su servicio social fue asesinado el pasado 15 de julio cuando brindaba a atención médica a uno de dos sujetos que drogados y borrachos le dieron 8 disparos en la cabeza. Si bien hay un detenido por esos lamentables hechos, la comunidad universitaria, la facultad de medicina y los médicos pasantes exigen saber como van las investigaciones y cuando será detenido el segundo involucrado. Y es que lo peor del caso es que el próximo 1 de agosto los aterrados estudiantes de medicina se tienen que integrar al servicio social y no ven garantías para regresar vivos a casa.

*Hablando de gobernadores, el de Jalisco se llevó la medalla de oro en el mentirómetro de la mañanera el pasado viernes en Puerto Vallarta, cuando ante el presidente López Obrador afirmó que Luz Raquel Padilla, la activista que sufrió una espantosa muerte quemada viva, “contaba con medidas de protección vigentes”. Habrá que recordarle al emecista Enrique Alfaro que si la mujer hubiera contado con protección, no hubiera perdido la vida SOLA frente sus atacantes que actuaron con toda premeditación, alevosía y ventaja, y que durante meses la habían amenazado de muerte, incluso con grotescos grafitis en el pasillo del edificio donde vivía con su hijo autista y su madre, en Zapopan. El de Luz es el mismo caso de “Catalina N” que, también en Jalisco, vive bajo el terror de las amenazas y agresiones de vecinos por ser discapacitada y tener un hijo con autismo. En Juanacatlán, la agente del MP Sara Gabriela Eng Goon le dijo que ella necesita demostrar que ha sido golpeada o muerta para “poder trabajar” en su caso. ¿Hasta que la maten también, señor gobernador Alfaro?

*Se levantaron las banderas de huelga en TELMEX pero el conflicto no está resuelto. El tema de la jubilación para futuros trabajadores de la empresa, a los 31 años de servicio sin límite de edad, sigue siendo objeto de negociaciones y es en un lapso de 20 días hábiles cuando sindicato y Teléfonos de México deberán haber llegado a un acuerdo.

*Ante los desfiguros y burlas del presidente Andrés Manuel López Obrador, utilizando la música de su paisano Chico Ché para colocarnos como un país guapachoso y juguetón respecto al anuncio de consultas de nuestros socios comerciales dentro del T-MEC, la International Chamber of Commerce México reacciona de manera respetuosa al señalar: (La ICC) “espera que el gobierno de México tome este asunto CON SERIEDAD para resolver las irregularidades y evitar que la economía de nuestro país sufra afectaciones que repercutirán no sólo en las empresas, sino principalmente en las familias de todos los mexicanos”. Con mucha razón la ICC al igual que la CANACINTRA, recuerdan que se trata de evitar una disputa de grandes proporciones con Estados Unidos, nuestro principal socio, del que dependen millones de empleos y casi el 80% de nuestras exportaciones. Por si fuera poco, la embajada de EU en México y la Canadian Chamber of Commerce, también han pedido al gobierno de la 4t tratar el tema con “determinación y seriedad”. Qué vergüenza. Si Jesús Seade, el obradorista que firmó el acuerdo, anda muy ocupado en Beijing o en Hong Kong, ¡llamen a Ildefonso!

*Del creador de “si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados”, surge: “tenemos que ingeniarnosla para sacar agua hasta debajo de las piedras, pero que no falte agua a los sonorenses y si no podemos de esa manera, pues vamos trayendo un ducto desde Tabasco y les mandamos el agua, que por allá abunda”. Así de fácil, de ese tamaño las promesas del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, en plena campaña de mentiras y promesas que ni sus antecesores, los priístas, se atrevieron a hacer. ¿Sabrá el tabasqueño del costo financiero y humano de un acueducto de esa longitud, o de la dificultad para bombearla a más de 2 mil 700 kilómetros al norte del país? Lo peor del caso es que Adán Augusto puede ser presidente de México.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL

Sigue leyendo:

Proteger a criminales, ni García Luna se atrevió a tanto

Industria automotriz, contra viento y decretazos populistas

Marcelo en Washington: volver con logros o “doblado”