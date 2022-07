Caso Debanhi: es la impunidad

A Debanhi la mataron. Su padre siempre lo dijo. Mario Escobar lleva más de tres meses diciéndolo; más de 100 días persiguiendo la justicia, tratando de encontrar la verdad sobre lo que le pasó a su hija.

A Debanhi la asfixiaron, eso dice el tercer peritaje dado a conocer el pasado lunes. Y después de tres meses no hay nadie detenido como responsable del homicidio.

No hay siquiera una orden de aprehensión; nadie señalado por la Fiscalía de Nuevo León como presunto autor material del crimen.

“Todo mundo lo sabía, pero tuvimos que documentarlo científicamente. Con este peritaje es volver a empezar, porque nos dicen que ella tenía de tres a cinco días de fallecida después de que encontraran el cuerpo. Quiere decir que duró ocho días con vida.

La tuvieron secuestrada en algún lugar. Hay que investigar dónde estuvo, quién la tuvo retenida esos días”, nos dijo ayer don Mario.

“Hasta ahora no tienen responsables. Es increíble tanta negligencia que ha habido en este caso, pero a nosotros el peritaje nos da la pauta para empezar a buscar a los culpables.

En la Fiscalía hubo negligencia; que se abran carpetas a quien deba investigarse.

“Debanhi entró al motel Nueva Castilla y nunca salió”, asegura.

Y es que sí: o Debanhi estuvo siempre, con vida o sin vida, dentro del motel —incluso durante las primeras inspecciones y cateos de la Fiscalía de Nuevo León—, o entró, salió y después su cuerpo volvió a ingresar.

“Es la negligencia, es la impotencia, es si hubo dolo… violentaron los derechos humanos de Debanhi, la secuestraron… hay demasiadas cosas que aún no sabemos”, dice Mario.

“Estamos enojados, tristes y a la vez confundidos. Desde un inicio debió seguirse la línea de investigación por feminicidio.

Ahora salió científicamente la verdad que ya todos

sabíamos.

Las autoridades de la Fiscalía dijeron que caminó y cayó. Nunca les creímos. Era mentira”, remata.

Es la voz llena de dolor, de agravio, de Mario Escobar, papá de Debanhi. Las preguntas se acumulan. La autoridad no ha hecho justicia. Este país está lleno de Debanhis y Marios. Víctimas para las que no hay justicia; familias que la persiguen de manera incansable.

Lo menos que uno esperaría es la disculpa y renuncia de las autoridades que manosearon la investigación y aseguraron, en un primer momento, que Debanhi cayó en una cisterna y murió.

¿Qué sigue para Mario Escobar y su familia? Continuar buscando justicia. ¿Qué es la justicia si no la búsqueda de la verdad?

No hay un solo detenido, no hay sentencias, no hay ni una sola orden de aprehensión.

Es la impunidad.

