La otra 'verdad' sobre la Línea 12

Son ya 440 días del desplome en un tramo elevado de la Línea 12 del Metro, donde murieron 26 personas y no hay justicia, tampoco verdad. No hay nadie detenido, no hay una sola sentencia. Más de un año y dos meses después de la tragedia no han sido citados siquiera a declarar quienes ocuparon la dirección del Metro, desde la inauguración de la Línea 12, hasta el día en que se vino abajo, Francisco Bojórquez, Joel Ortega, Jorge Gaviño, Jorge Jiménez Alcaraz y Florencia Serranía.

440 días después del colapso, no sabemos qué lo provocó, quién falló en el diseño, construcción, supervisión y mantenimiento; las familias de las víctimas siguen buscando justicia.

En la Fiscalía de la CDMX están seguros que el tramo elevado se vino abajo derivado del diseño y construcción 10 años atrás. No consideran relevantes las denuncias derivadas del sismo de septiembre de 2017, en las que vecinos, usuarios y trabajadores señalaron peligros en el tramo elevado que cayó.

Es más, la FGJ capitalina ha dicho que la directora del Metro al momento del colapso no será citada a comparecer porque “no forma parte de la teoría del caso que sostiene el MP”. Para el Ministerio Público, llamarla a declarar “violaría sus derechos humanos”.

Pero del otro lado, hay otra verdad, y otros elementos de prueba. La defensa de Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, y siete funcionarios –administrativos, en su mayoría– más imputados por la fiscalía por su probable participación en los delitos de homicidio, lesiones culposas y daño en propiedad por el colapso, prepara un revés. ¿En qué sustentarán su defensa? En un peritaje que aún no es público: la ecuación de Paris.

¿Qué dice? Que era previsible el colapso que se derivó de una grieta generada con motivo del sismo de 2017; que si se hubieran realizado las inspecciones a las que el Metro estaba obligado, la tragedia no hubiera ocurrido.

“Esta ecuación de Paris permite establecer cuándo va a ocurrir un colapso –si no se atiende una fisura–, y de acuerdo con ella el colapso iba a ocurrir a finales de abril o principios de mayo de 2021”, nos adelantan. Sería la demostración del desplome: se sabía cuándo ocurriría; la tragedia pudo evitarse.

“Es un modelo de análisis de velocidad de progresión de una grieta que se conoce como fatiga por distorsión derivada de eventos sísmicos”. Con esos elementos buscarán demostrar que el motivo de la tragedia no fue el diseño ni construcción, sino la supervisión y mantenimiento. Mientras, pasan los días, y la verdad no llega. Tampoco la justicia.

•••

OFF THE RECORD: También se acumulan las explicaciones que deberían dar el senador de Morena José Narro Céspedes y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez. ¿Por qué la presidenta municipal le “prestó” al legislador dos elementos de la Marina comisionados para la seguridad en el puerto, para su protección en CDMX? Los marinos llevan más de cuatro meses desaparecidos.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

