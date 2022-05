Qué bien que me preguntan por los médicos cubanos, porque tenía yo unas ganas…”, comenzó su respuesta el Presidente el pasado lunes, luego de que se le cuestionara en la mañanera por la decisión de su gobierno de contratar 500 médicos cubanos para cubrir plazas generales y de especialidad. El Presidente ha dicho que hay un déficit de 50 mil doctores en nuestro país, “pero los médicos mexicanos no quieren asistir”. Los profesionales de la Salud se necesitan, sobre todo, afirma, en comunidades lejanas y “no tenemos médicos, no tenemos especialistas para ir a trabajar a las zonas más pobres y apartadas. No hay problema de presupuesto. Hay para contratarlos a todos, ese es nuestro plan, que no falten especialistas ni (médicos) generales, y no sólo de lunes a viernes, los sábados y domingos también enferma la gente”.

¿A quién irá el dinero que se pague a los médicos cubanos, sino al régimen? Porque a los doctores y doctoras difícilmente llegará. En Cuba, el Estado lo acapara todo. La renta de personas es un negocio redituable para el gobierno cubano. ¿Estamos financiando a un régimen que no respeta las libertades y atropella los derechos más elementales de sus ciudadanos?

¿En serio no hay 50 mil médicos mexicanos –ese déficit del que habla el Presidente— con vocación, con voluntad, con ganas de trabajar en el sector Salud público para servir a los mexicanos? ¿No hay 50 mil profesionales de la Salud bien calificados, bien capacitados? O quizás las preguntas tendrían que ser otras, porque en realidad hay miles de médicos sin empleo y cada año egresan de las universidades alrededor de ocho mil. ¿Se les paga lo justo?, ¿se les dota de herramientas?, ¿tienen seguridad en los territorios donde se les quiere enviar?, ¿hay infraestructura médica y hospitalaria? Porque ir a zonas marginadas, sin infraestructura, por un sueldo que no es el que merecen, tampoco debería llevarnos a decir que acá no hay personal médico calificado ni con vocación, y por ende se necesita traer de otros países, como Cuba, donde los doctores ganan una miseria, en un régimen donde no hay libertades ni derechos. El personal de la Salud da mucho. Hay que ser recíprocos. No porque el dinero sea lo más importante, sino por elemental justicia. Hay que cuidarlos, hay que equiparlos.

OFF THE RECORD: Los errores se señalan, también los aciertos. La baja en homicidios dolosos a su mínimo histórico en la CDMX, es de los segundos. Ejemplo de que, cuando se pone la responsabilidad en manos de quienes conocen su campo, el resultado es bueno. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene buenos resultados que vender en combate a la violencia porque hay un buen Policía al frente de la seguridad pública, Omar García Harfuch. Así tendría que ser en otras esferas, en otros niveles, en otros gobiernos.

PAL