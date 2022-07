EL BUENO

Serj Tankian y John Dolmayan, de System of a Down, encontraron una banda local que toca covers de sus canciones en sus vacaciones en San José del Cabo, y no dudaron en cantar con ellos.

EL MALO

Nikolas Cruz, el joven que confesó el asesinato de 17 personas durante un tiroteo en una secundaria de Florida, enfrenta la pena de muerte, luego de que este lunes iniciara el juicio sobre este caso.

LO FEO

La estrella de TikTok Maria José, “la empresaria millonaria”, ha sido cancelada en las redes sociales, luego de señalamientos de clasismo, transfobia y de evadir impuestos. Está de fuga.

