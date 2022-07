Monreal avisa

El senador Ricardo Monreal lanzó ayer un aviso, con todas sus letras: si Morena elije a su candidato presidencial por encuesta, se va. No es la primera vez que el coordinador morenista en la cámara alta lo menciona, pero sí es la primera ocasión en que lo hace en un evento público, ya en el marco de la carrera por 2024.



¿Tiene plan B, si Morena insiste en la encuesta como método?, le preguntamos hace casi un mes, el pasado 14 de junio, cuando conversamos con él.



“Sigue siendo mi único plan: participar en Morena, ganar en Morena y suceder al presidente de la República, porque sería el presidente de la reconciliación. Convocaría al pueblo a un encuentro de reconciliación, de unidad. Le hace falta al país unidad para enfrentar los grandes problemas que México está teniendo (…) yo no estoy a favor, yo estoy en contra de la encuesta. Hay que buscar mecanismos más democráticos”, nos dijo.



Ayer, en un evento ya de cara a la sucesión presidencial, lo reiteró y fue más allá.



“Lo digo desde ahora para que no haya dudas. Si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane; no va a ser democrático, y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa, porque creemos en la democracia”, sentenció.



Monreal es un político que cuida las palabras. ¿Qué dijo realmente? Que si la decisión es con base en una encuesta, con él no cuentan; se iría de Morena y buscaría la candidatura por otra vía.



No hay duda, lo ha dicho una y otra vez: no quiere confrontarse con el presidente López Obrador, sí, pero está decidido a estar en la boleta presidencial.



Ayer, al encabezar un encuentro con simpatizantes la plaza de toros “Arroyo”, de la CDMX, pidió a los militantes de su partido que lo respaldan, participar dentro de Morena “hasta el límite de nuestra dignidad, siempre y cuando haya respeto, piso parejo, reglas equitativas, reglas que te permitan el acceso a la competencia en igualdad de circunstancias”.



Morena, dijo, “no es propiedad de grupos ni de sectas; es de todos, y Morena debe ser un instrumento al servicio de la sociedad”, señaló.



“La elección de consejeros y de dirigentes, que se realizará en el mes de julio, se abrió no sólo a la militancia y simpatizantes, sino se abrió a quienes, sin ser militantes y simpatizantes, puedan ir a las distritales a votar (…).



“¿Por qué no aceptar que así de esa manera, también se haga la elección presidencial? ¿Por qué no permiten que se haga en distritos la elección presidencial de todos los que quieran participar?”, preguntó.



“Estamos listos y vamos a respetar por encima de todo el Estado de Derecho y la ley. Por eso pido que participemos de la vida institucional de Morena, hasta el límite de nuestra dignidad. Si hay reglas claras, si hay piso parejo, si hay equidad en la contienda, no tenemos por qué irnos. Porque este es nuestro, es un movimiento nuestro, nos ha costado a todos y por esa razón tenemos que luchar todos en igualdad de circunstancias”, señaló.



Si hay piso parejo, se queda. ¿Y si no? Monreal podría estar preparando las maletas. Y con él, no pocos de sus cercanos. ¿De qué tamaño sería el boquete? Esa es otra historia.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

CAR