Dante Delgado reta a debatir al Presidente

Presenté una entrevista en el Informativo Fin de Semana de Heraldo TV y Heraldo Radio con Dante Delgado, dirigente nacional del Movimiento Ciudadano. ¡Vaya revelaciones!: dijo qué significa para él haber sido alumno de Fernando Gutiérrez Barrios; si va o no por la candidatura presidencial de su partido; de cómo ve a la oposición, y reconoció que recomendó a Ricardo Anaya irse del país, en medio de un descabezamiento de líderes opositores por parte de Andrés Manuel López Obrador, para así no tener contrapesos.

—¿Y a usted por qué el Presidente no lo ha descabezado?

—Entre otras razones porque no tiene elementos. Y en ese sentido, Dante Delgado reta al Presidente de la República a que si tiene algún problema con su servidor, así como ha levantado la voz para pedirle que algunos empresarios vayan a sus mañaneras a debatir, que me invite. Y ahí ponemos las cosas en orden, porque le está fallando a México él; nosotros sí tenemos elementos para denunciar que es diferente procurar ser simpático a ser eficaz y dar resultados al pueblo. Él está fallando lastimosamente al pueblo de México.

La entrevista completa, aquí:

•••

Dos mujeres menores de edad, de 11 y 15 años, desaparecieron de un albergue del DIF en Acapulco, Guerrero, y para la alcaldesa Avelina López Rodríguez no hay alerta, porque, a esa edad, dice, todas nos saltamos la barda y escapamos.

No es grave, es gravísimo que la alcaldesa del municipio del país con mayores problemas de violencia sexual, no

sólo en México sino en América Latina, suelte tan ligeros comentarios.

Después de escuchar a Avelina López, debe ponernos a pensar a todos sobre si está del lado de las víctimas o de las bandas del crimen organizado.

Hacemos votos porque las pequeñas vuelvan a casa, pero, aunque se portasen mal, no es papel de la alcaldesa hacer declaraciones absurdas, menos cuando reconoce que no hay seguridad ni vigilancia en el albergue en el corazón de la violencia infantil, y no presenta una sola prueba de sus dichos irresponsables.

•••

UPPERCURT: Nada bien cayó en Palacio Nacional el evento público realizado este domingo en el restaurante Arroyo de la Ciudad de México, que, con pretexto de renovar comités estatales y distritales de Morena, estuvo a reventar para apoyar las aspiraciones de Ricardo Monreal a la Presidencia de la República, por lo que esta mañana habrá jalones de orejas, porque ya saben que no es la corcholata de ya saben quién. Lo que además es de destacar es que están gastando millones y millones de pesos por todos lados para comprar conciencias en la ruta por la renovación del poder.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

CAR

Sigue leyendo:

La estrategia de AMLO en el PAN y Yucatán

El respeto al partido ajeno es la paz: Zambrano

Priistas están contra las cuerdas