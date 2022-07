Le ve rostro de mujer

Para el senador Gabriel García, de Morena, no hay vuelta de hoja: la transformación del país tiene rostro de mujer. Aunque varios cuentan con el perfil para aspirar a la Presidencia, considera que la esencia de continuar con el proyecto recae en Claudia Sheinbaum. En una visita a El Heraldo de México, el ex coordinador de los programas sociales del gobierno federal dejó en claro que no buscará la coordinación de su partido en el Senado y su única aspiración es consolidar la 4T.

Empezaron el festejo

Encuentro de “amigos” encabezó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador con los 18 gobernadores y gobernadoras, en funciones y electos, de la 4T. Fue en Palacio Nacional y se prolongó unas dos horas. El tema central fueron los cuatro años que han pasado desde el triunfo electoral del 1 de julio de 2018. En otras palabras, inició el festejo.

Balance y pisotón

Hablando de aniversarios, hoy el T-MEC cumple dos años de su entrada en vigor. Para la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, el balance es “extremadamente positivo”, pero no dejó de señalar los obstáculos que ha puesto al acuerdo el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien amaga con incrementar los puntos de revisión para camiones que crucen por México.

Ya les urge

Muy inquieto está el empresariado mexicano porque no hay para cuando se dé a conocer el tercer paquete de inversiones en proyectos de infraestructura. Lleva casi año y medio el retraso y la Concamin, en voz de su presidente José Abugaber Andonie, urgió al gobierno federal a emitir el anuncio, que ayudará, aseguró, a la reactivación de las cadenas de suministro.

Fallo del TEPJF

Exoneró el Tribunal Electoral a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al declarar que no incurrió en actos anticipados de precampaña y campaña. Al resolver una queja interpuesta por el PRI, la sala Regional Especializada del máximo órgano de justicia electoral determinó “inexistentes” ese tipo de infracciones, con lo cual también Morena queda libre de culpa.

