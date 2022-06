Un rostro radiante

Damos la bienvenida oficial a esta estación maravillosa que es el verano y les cuento que estoy muy contenta grabando mi nuevo proyecto el cual muchos de ustedes ya conocen, La madrastra, muy pronto podrán disfrutar de esta gran historia la cual estoy haciendo con todo el corazón para ustedes y estará saliendo al aire muy pronto por TelevisaUnivisión.

El verano siempre es una gran época del año, quizá la mejor, porque es una estación que nos deja los mejores recuerdos con amigos, de nuestras vacaciones en la niñez, la familia , playa, amores y un sinfín de canciones que siempre sonarán y nos harán recordar esos momentos. También es una época del año muy calurosa y es cuando más queman los rayos UV, por eso no olviden tener a la mano su bloqueador solar, así como de tomar suficiente agua para evitar deshidrataciones.

Es en el verano también cuando en muchas partes del país las temperaturas se elevan y mientras para unos puede ser muy agradable un poquito de calor, hay quienes la pasan muy mal por la falta de agua. Tengamos en cuenta a los animalitos sin hogar sufren sed y hambre en las calles que arden con esas temperaturas, por eso tu que me lees y eres dueño de un establecimiento o sabes que por tu casa pasan perritos, déjales un platito con agua y comida, el universo y los perritos te lo agradecerán.

Ahora nos vamos a hablar de un tema de belleza que afecta directamente a las mujeres:

Paño y manchas de sol. Las hormonas juegan un papel muy importante en todas las etapas de la vida de las mujeres, al tomar pastillas anticonceptivas, embarazarse o la menopausia, en esta última aumenta la producción de estrógenos y progesteronas y esto a su vez se relaciona con un aumento en la melanina (que es la que le da color a nuestra piel), estos cambios hormonales hacen que la piel sea más sensible al sol provocando también la aparición de manchas oscuras. Es así como fácilmente los cambios hormonales pueden ocasionar paño en diferentes áreas del rostro.

Diferencia entre paño y manchas de sol

Aunque ambos tipos de manchas salen en las mismas áreas se diferencian porque las manchas de sol son irregulares y aparecen en distintos tamaños, mientras que las manchas causadas por cambios hormonales presentan un color marrón uniforme, aparecen aproximadamente en el sexto mes de embarazo, llegan a aparecer en el labio superior en forma de “bigote”, tienen bordes irregulares, aparecen en mejillas, barbilla, frente y nariz.

Como lo he mencionado antes no hay mejor protección contra las manchas que un buen bloqueador solar y en el caso de el paño no es posible prevenirlo porque se debe a un proceso hormonal, lo que sí se puede hacer es acudir con profesionales para que evalúen el caso y vean que tipo de proceso se puede seguir para evitar que siga apareciendo y poder comenzar algún tratamiento y mejorar la apariencia.

Amigas recuerden que no es conveniente seguir tratamientos caseros ya que no sabemos qué tipo de reacción puede haber y en muchos casos empeora todo y estamos hablando de la cara, así que lo mejor es acudir con un médico de la piel para que estén seguras de que van a mejorar y obviamente no hay mejor lugar para recibir este tipo de ayuda que donde yo cuido mi piel, en la clínica de mi hermano CBi Medical Spa, ya muchas personas han conseguido los mejores resultados relacionados a este y otros daños en la piel. Les recuerdo que también cuentan con una gran variedad de opciones para consentirse y lucir un rostro radiante.

Los espero el próximo mes en esta misma sección. Los quiere su amiga Aracely Arámbula.

