Feminicidios, no redituable

Tal parece que en nuestro país, y no necesariamente en época electoral, el tema de los feminicidios no parece ser redituable. Cada día que pasa, por ejemplo, el expediente de Debahni Escobar, que por algún tiempo ha sido emblemático, se sigue complicando, surgiendo más dudas que certezas y, en ocasiones, parece que se perderá en el polvo del tiempo y lo hará sin aclararse, aunque sea la cara visible de este lacerante fenómeno, más allá de nuestras fronteras.

En lo más reciente está el asesinato de Karen Itzel Rodríguez, una joven cuyo cadáver fue encontrado luego de 12 días de desaparecida. Salió a entregar su tesis para obtener su título como odontóloga y no regresó. El pasado 27 de mayo, familiares y amigos de Karen Itzel bloquearon la calzada Tláhuac-Chalco para exigir la localización de la joven y su esposo, José “N”, quien habría denunciado la desaparición de la joven madre, fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de desaparición.

No pasan días en que no se cometa este delito, con un promedio de 10 mujeres asesinadas al día, y si bien en días recientes Nuevo León se volvió el centro de la atención por los casos de Debanhi y Yolanda Martínez, a lo largo y ancho del país no hay excepción, de tal forma que los feminicidios se han vuelto un fenómeno imparable también porque las autoridades de todos los niveles han demostrado el grado de incapacidad para actuar.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que el año pasado se registraron mil cuatro feminicidios, mientras que en 2020 se contabilizaron 978, con lo que quedó demostrado que hace dos años, la pandemia por COVID-19 no frenó este delito, ya que en el encierro, la violencia contra las mujeres se incrementó, principalmente originada por parte de sus parejas.

De enero a marzo de este año, en México se registraron 229 presuntos feminicidios y desafortunadamente hay que subrayar, más los que se acumulen.

Las anteriores cifras se verían incrementadas de forma importante, si se toman en cuenta dos factores: el primero, aquellas mujeres que no denuncian ser víctimas de violencia intrafamiliar porque ya lo consideran una cuestión normal y hasta justifican a su agresor; y, el segundo, la serie de homicidios violentos que no son clasificados como feminicidios.

El Estado de México, Nuevo León y Veracruz son las entidades en las que se han detectado un mayor número de feminicidios.

La entidad mexiquense, con 39 delitos de este tipo, mientras que Nuevo León y Veracruz se llevaron 21 cada uno.

Sin embargo, la desatención que históricamente han venido dando las autoridades a los feminicidios es evidente, partiendo de la premisa que con ignorar este delito, es suficiente.

ADRIANA MORENO CORDERO

colaboradora

