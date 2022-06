Más opciones de entretenimiento

Nos dicen que este jueves 23 de junio, acompañados de la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, los directivos de Cinedot, la tercera cadena de cines más importante del país, cortarán el listón inaugural de su primer complejo en la Ciudad de México y el cuarto en la República Mexicana, para ofrecer a los capitalinos la nueva experiencia digital de ir al cine. La empresa, que encabezan Andrés Capdepon, presidente del Consejo de Administración, y Ramón Estévez, director general no ha dejado de avanzar en su meta de llegar a 120 salas, con una inversión que ronda 300 millones de pesos para 2023 en la zona centro del país.

En unos días abrirán sus primeras cinco salas en la capital del país donde habrá una sala con 306 butacas, la más grande por ahora para esta empresa cuya llegada esperaban los cinéfilos desde hace algunos meses. Una de las novedades que veremos con la entrada en operación del nuevo complejo de Cinedot recaerá en la oportunidad de comprar boletos y combos de su dulcería desde un dispositivo móvil haciendo honor a su esencia tecnológica.

RECONOCEN A PYMES

Ternium premió a 14 Pymes de su cadena de valor durante la cuarta edición del Encuentro Propymes 2022. El gobernador Samuel García y Máximo Vedoya, CEO Global Ternium, entregaron los premios en seis categorías: Certificaciones Calidad y Seguridad, Inversión Productiva, Sustitución de Importaciones, Promoción Exportaciones, Trayectoria ProPymes. Sepsa, empresa de transformadores y productos eléctricos de alta tensión, fue la Pyme del año. Otras premiadas fueron Grupo Delmex, RGF Manufacturing, Tracmorsa, Affimex y Cimsa. Con esta iniciativa Ternium impulsa la competitividad e innovación de sus pequeños proveedores ofreciendo asistencia en cuatro áreas: comercial, industrial, financiera e institucional. En el programa ProPymes participan más de 900 empresas que han implementado 160 proyectos de más de 76 millones de dólares en inversión y han sustituido más de 3.5 millones de dólares de importaciones al año.

INVERSIONES TECNOLÓGICAS

La firma Gartner estima que este 2022 el gasto mundial en inversiones para Tecnologías de la Información (TI) rondará 560 mil millones de dólares. Lo anterior no debería sorprendernos cuando cada vez son más tecnologías que han permitido digitalizar servicios, hacer procesos más eficientes, particularmente, mejorando la calidad de vida de millones de personas. La mexicana KIO Networks, capitaneada por Jorge Sapién, tienen presente esta tendencia y continúan invirtiendo en México y América Latina para que la región no se quede atrás frente a las grandes potencias en software y TI. En el caso de esta empresa en particular, el futuro lo ven en la interconexión y ecosistemas digitales en Centros de Datos, actualmente en el ecosistema de KIO Networks habitan más de dos mil empresas generando más de ocho mil conexiones.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

PAL