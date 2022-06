: El covid-19 regresa a las escuelas

Aunque no hay una cifra ni se han dado a conocer los casos oficialmente, varias escuelas privadas y públicas de educación básica, han presentado recientes contagios de covid-19 entre sus alumnos.

Padres y madres de familia aseguran que en las escuelas de sus hijos han registrado diversos casos, que van desde un simple resfriado hasta resultados positivos de covid-19.

Las autoridades educativas no han dado a conocer ningún caso hasta el momento, sin embargo, son varias mamás de distintas zonas de la Ciudad de México quienes dan fe de que esto es real, de hecho, varias de las instituciones privadas en donde han salido los casos positivos han decidido regresar a las clases en línea.

¿Qué es lo que ha pasado?, por un lado está que las medidas de cuidado se han relajado bastante desde hace varias semanas y aunque los estudiantes siguen asistiendo con cubrebocas, hay menores que se lo quitan en clase.

Un caso reciente es el de una niña de un preescolar privado que enfermó porque uno de sus compañeros enfermo la contagió al toser sin cubrebocas en el salón.

Esto empata con los recientes datos de la Secretaría de Salud, quien el sábado pasado informó sobre un incremento de casos de covid-19 en el país; detalló que en sólo 24 horas se presentaron 9 mil 642 nuevos casos de Covid-19 en México y 39 defunciones, lo que eleva los contagios a 5 millones 872 mil 196 y los fallecimientos a 325 mil 398, desde que inició la pandemia.

Y como bien lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la semana pasada: El covid-19 llegó para quedarse.

Esto significa que, pese a que la enfermedad cada vez es menos dañina, no ha terminado y es importante que las escuelas, en todos sus niveles, deben refuercen sus medidas de higiene y cuidados como el uso de cubrebocas y el lavado constante de manos.

De igual forma, este problema se incrementa en la mayoría de las escuelas públicas por la falta de agua; tan sólo en Nuevo León desde hace dos semanas, las autoridades recortaron las horas de clases al día debido a la escasez de agua que padece el estado, y seguirán así hasta que termine este ciclo escolar.

Por otro lado, ¿a qué se deberá que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha dado a conocer estos casos, o las escuelas no los han reportado y todo se está quedando internamente? ¿Cuál será el fin?, no lo sabemos.

Como sea, es necesario estar pendiente de los estudiantes más pequeños, pues son generalmente los más vulnerables a la hora de los contagios escolares. La buena noticia es que ya comenzará la vacunación para niños menores de 11 años.

