Suiza y el Ahuehuete

or supuesto que nuestro país podría pasar por Suiza. Una nación tan segura que se dan abrazos en lugar de balazos. Donde en todos lados, empezando por Nuevo León, hay agua en abundancia. En el cual la salud pública es tal que los extranjeros vienen a tratar sus males… Con aeropuertos de primera que operan simultáneamente. Una nación en la que estar de campaña permanente es innecesario porque la gente conoce a sus autoridades.

En el país de los otros datos, sus ciudadanos podrían pensar viven en Suiza… o en Dinamarca. En la vida real, cuando nos comparamos con otros países, se debe tener cuidado en dos aspectos: no hacerlo versus alguno que esté peor que nosotros, ya que ello muestra la poca valía que nos otorgan quienes así nos comparan; ni tampoco contra uno que está mejor que nosotros, pues en dicha comparación saldremos muy mal parados.

No extraña, entonces, que cuando Claudia Sheinbaum compartió: “No, no es Suiza. Es el Parque Ecológico de Xochimilco en la CDMX”, en lugar de recibir aplausos, se le vino una andanada de críticas. Como que, a más de un año de la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, nadie ha resultado responsable; ni siquiera hay algún “posible”, ya no se diga alguien purgando condena. Así que no, no estamos en Suiza. De estar en Suiza, los responsables de semejante tragedia ya estarían en prisión.

No, no estamos en Suiza, pues tampoco existe una fecha para que la L12 vuelva a funcionar, como tampoco ha habido rendición de cuentas sobre su mantenimiento. No, no estamos en Suiza. Allí no hubiesen dejado morir La Palma de casi 100 años de vida que engalanaba Paseo de la Reforma y, en lugar de hacer una votación populachera para ver qué tipo de árbol se quería en la rotonda, hubieran investigado cuál era la mejor opción para plantar en ese sitio.

Sabrían que “Ahuehuetl” en náhuatl significa “viejo del agua” debido a que dicho árbol requiere muchísima agua subterránea y habita cerca de pantanos, arroyos y manantiales. Hubieran avisado, cuando lo sembraron, que la gente no se acercara a pisar la tierra recién removida y lo regarían cada vez que el árbol lo requiriera. En Suiza estaría feliz el “viejito del agua”. No, no es Suiza.

En Suiza, el gobierno de la capital no tendría que aclarar que el ahuehuete no está seco, sino que está en “periodo de adaptación” y los antagonistas de Sheinbaum no lo verían como un augurio de lo mal que le irá en la contienda. No, no es Suiza. Ahí los asesores del gobernante en curso no le habrían sugerido comparar un parque de la mayor metrópoli del mundo con la vegetación siempre envidiable de ese otro país. Ni habría necesidad de que la ciudadanía dijera que un ahuehuete triste no está plagado de simbolismos que representan a la perfección un gobierno de cuarta.

Pero sobre todo, si estuviéramos en Suiza, los gobernantes acatarían las leyes y no se mofarían del Instituto encargado de organizar y llevar a cabo elecciones. Y, en ese sentido, ya que somos México, y no Suiza, ojalá copiemos del helvético país cosas que ayudarían a que nuestra patria estuviera mejor. Mucho mejor.

