La censura digital a las niñas y niños maltratados, de las redes a la acción

El abuso infantil es un tema del que a veces no queremos hablar y pensamos que eso nunca les pasaría a nuestros niños. Pero en realidad sabemos que el 63% de las niñas y niños menores de 14 años han sido maltratados físicamente por sus cuidadores principales; más de 1.700.000 niñas y niños trabajan ilegalmente, 10,000 niños y niñas han nacido en prisión en los últimos 10 años y que el 60% de la pornografía infantil se produce en México.

La pandemia incrementó las violencias en los espacio de protección de las y los niños, REDIM reporta que la violencia familiar incrementó 100%, en corrupción de menores 30%, y en abusos sexual 50%.

Es hasta paradójico que las redes sociales, que son plataformas que han servido de acción social, censuren cuando se trata de visibilizar el tema, alzar la voz o exigir justicia.

Hace un par de días la cuenta de Instagram la influencer Mariana Rodriguez fue censurada, por haber publicado fotografías de un niño que sufría maltrato infantil.

“Ayer nos llegó un caso de maltrato infantil muy fuerte y triste, no me cansaré hasta que no se haga justicia, por él y por todos”, escribió Marian Rodríguez a través de su cuenta de instagram en donde también compartió algunos videos protegiendo el testimonio del niño.