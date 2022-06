Encuentro anticorrupción

Especialistas de México y a nivel internacional fueron convocados por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, para participar el 22 y 23 de junio en su Encuentro Lucha anticorrupción: nuevos enfoques para tiempos inciertos.

El objetivo es analizar cómo afecta la corrupción a los grupos vulnerables, al medio ambiente, democracia, sistema de justicia, al ambiente de negocios, entre otros temas, y la aportación de las nuevas tecnologías, las ciencias del comportamiento y la mejora regulatoria para combatirla. Las conferencias magistrales estarán a cargo de Soledad García Muñoz, del CIDH; Elaine Ford, de Democracia Digital y Katherine Ellena, del Center for Anti-Corruption and Democratic Trust. Otros participantes serán: Valeria Ventura, defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; Camilo Cetina, de la CAF; Sandro García, especialista en prevención de lavado de dinero; David Jackson, de U4 Anti-Corruption Resource Center; Luis Carlos Ugalde, de Integralia; Barbara Ubaldi, de la OCDE; Alessandra Rossi, del proyecto de identificación nacional en Honduras; Carlos Matute, del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacional; Alejandro González, del World Justice Project; Laurence Pantin, de México Evalúa; Flor Montes de Oca, de Equis Justicia para las Mujeres; Guadalupe Arciniega, exfuncionaria de la SHCP; Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana; Ligia González, del CCE; Frédéric Boehm de la OCDE; Lorenza Ruiz de Cirklo; Marta Garnelo del Behavioral Insights Team. Este encuentro tendrá un formato híbrido y el registro está abierto en www.luchaanticorrupcion.mx.

TRANSPARENCIA

El coordinador general del Proyecto de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara cuenta con experiencia en el sector, ya que antes lideró el Siteur en la capital jalisciense, y colaboró durante décadas en el Metro de Monterrey. Rolando Valle Favela sabe la importancia de contar con una buena planeación, construcción, operación y consolidación en los sistemas de transporte masivo, incluidos la red y los trenes. En Nuevo León se tomó la decisión para que la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. importara trenes. En Jalisco, sucedió lo mismo, hace unas semanas, para la misma empresa. Ante estas decisiones Valle Favela tiene la responsabilidad de transparentar los contratos de construcción y mantenimiento de la nueva Línea del tren ligero, así como de la compra de los trenes; y una decisión jurídica podría ser, la de impulsar una licitación internacional y demostrar que no tiene una afición por las empresas chinas.

ATENTOS

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que lleva Víctor Villalobos, garantiza el abasto de fertilizantes para la producción agrícola en el país.

JAIME NÚÑEZ

