Línea 12: ¿Y la verdad?

¿Qué es la justicia, si no la búsqueda de la verdad?

Ayer se cumplió un año del derrumbe en un tramo elevado de la Línea 12 del Metro y después de un año se podrán decir muchas cosas; hablarse de audiencias, carpetas de investigación, reparación del daño, rehabilitación del tramo colapsado, pero lo cierto –el hecho irrefutable- es que 12 meses después no hay una sola persona detenida, mucho menos sentenciada como responsable por acción u omisión de la muerte de 26 personas

Mal haríamos en politizar, en partidizar la tragedia. No se trata de eso, sino de encontrar la verdad. Y esa no ha llegado. Se necesita la verdad no solo para que haya justicia –lo mínimo que merecen las familias de quienes perdieron la vida-, sino para saber qué pasó, por qué pasó lo que pasó y, sobre todo, que no vuelva a suceder.

A un año del 3 de mayo de 2021, las versiones encontradas y los intereses que rondan la Línea 12 y la indagatoria sobre la tragedia, permiten alimentar narrativas donde se responsabiliza del colapso, según convenga, lo mismo a quienes construyeron que a quienes estaban a cargo del mantenimiento. Las carreras políticas y los equipos de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum intercambian dardos, mensajes y acusaciones soterradas. Mientras el choque de verdades se enmarca en la carrera por 2024, las víctimas y sus familias siguen esperando justicia.

Las preguntas se acumulan. Si bien diez personas, entre ellas el exdirector del Proyecto Metro Enrique Horcasitas, son acusadas por la Fiscalía capitalina por homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad culposo, hay un rosario de funcionarios y exfuncionarios más, además de personas ligadas a las empresas que participaron en la Línea 12 en su diferentes etapas, que tendrían que, al menos, ser llamadas a declarar. ¿Por qué en 12 meses, por ejemplo, no se ha citado a quien era directora del STC al momento de la tragedia, Florencia Serranía? ¿En serio no tiene nada que aportar? ¿Nada que decir? ¿Nada que informar?

El dictamen de la empresa noruega DNV señaló seis fallas: proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión perno-trabe, falta de pernos Nelson en las trabes que conforman el conjunto del puente, diferentes tipos de concreto en la tableta, soldaduras no concluidas o mal ejecutadas, y supervisión y control dimensional en soldaduras de filete. ¿Falló la construcción o el mantenimiento? ¿Un gobierno que inauguró una obra hace 10 años? ¿O uno que debía garantizar la seguridad de la misma?

El abogado de Horcasitas, Gabriel Regino, con quien ayer platicamos en la radio, en MVS Noticias, aseguró con base en información recopilada, que la tragedia “pudo evitarse”. Más aun, nos dijo que “el gobierno sabía que ese tramo iba a caer y no hicieron nada”. ¿Es cierto? Mientras no haya verdad y no llegue la justicia, cada quien puede construir su propia explicación, pues la autoridad ha dejado un vacío de un año que se llena con todo tipo de versiones.

26 familias que perdieron a un ser querido en el desplome siguen a la espera de respuestas. Y, desde luego, esperan y merecen justicia.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

