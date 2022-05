AMLO y la Cumbre latinoamericana; EU y la Asociación del rifle

Tal y como lo comentamos en este espacio de El Heraldo de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sabido manejar muy bien sus tiempos en relación al anuncio de si confirma su asistencia a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles o decide enviar en su representación al canciller Marcelo Ebrard.

Todavía ayer el mandatario mexicano evaluaba su presencia en el evento a celebrarse en Los Ángeles, teniendo ya el conocimiento de que el presidente de Cuba, Miguel Ángel Diaz-Canel, anunció que no asistiría a la Cumbre y que el equipo de Biden que repartió las invitaciones decidió NO INVITAR ni a Venezuela ni a Nicaragua.

Para México la Cumbre de los Ángeles es un evento importante por la discusión de temas tratados comerciales, medio ambiente y migración. Pero el juego de reticencias del mandatario mexicano, nos condujo a calificar, como aquí apuntamos que, demostrando siempre su fino olfato político, ese será para nuestro país y las naciones latinoamericana que siguen viendo a México como el líder de la región, un cónclave americano con fuerte aroma al estilo López Obrador.

El atorrante senador republicano, Marco Rubio, fiel acólito de Donald Trump y partidario de la nefasta Asociación del Rifle, dijo que si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no quiere asistir a la Cumbre de las Américas, “que no venga”.

“Mi opinión es que Estados Unidos no debe ser intimidado o presionado. Francamente, sobre a quiénes invitar a la Cumbre, nosotros lo estamos organizando. Si él no quiere venir, que no venga”.

En una sesión con Kevin O’Reilly, coordinador de la Cumbre en Estados Unidos, Rubio pidió a la Casa Blanca no insistir en invitar a los presidentes de los países que no quieran asistir.

“Una de las mejores cosas que tenemos es que albergamos la reunión y no invitamos a dictadores. Quien quiera que invitemos dictadores a venir y que intente boicotear la Cumbre, nos deja saber quiénes son los verdaderos amigos en la región” declaró el senador.

“Es una buena oportunidad para filtrar quiénes son aquellos que comparten nuestra visión de la dirección que debe seguir la región y quiénes no, enfatizó Rubio.

Por su parte el presidente López Obrador aseguró este viernes que aún está a la espera de que Estados Unidos le dé su respuesta formal sobre la petición para que se incluyan a todos los países de la región a la Cumbre de las Américas para que pueda confirmar su asistencia.

Será pues para México y las naciones latinoamericanas que lo siguen viendo como un líder que defiende intereses comunes, una cumbre al Estilo López Obrador.

MISCELÁNEAS.

1.- En Jalisco la clase política apuesta que en diferendo que libran el cacique de la U de G, Raúl Padilla y el gobernador Enrique Alfaro, sin duda ganará el mandatario, quien proyecta para sucederlo al alcalde Guadalajara Pablo Lemus. Mientras que el grupo de Padilla quiere postular por MORENA al alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade. Ex dirigente de Coparmex Jalisco y amigo histórico de Raúl Padilla.

2.- El presidente López Obrador, ante la ola de violencia que padece Guanajuato, volvió a pedir al gobernador Diego Sinhué Rodríguez que revise la actuación, ya muy sospechosa, del fiscal Carlos Zamarripa. ¿Atenderá Diego Sinhué la observación presidencial?

3.- Todo un éxito el relanzamiento de la plataforma Pensamiento Crítico del connotado intelectual Enrique Márquez. Presentó su último libro, “Nos queda la Palabra”.

