Es cierto que en este momento la dirigencia nacional del PRI no pasa por su mejor momento, pues es mucho el rechazo al tricolor, enojo producto del reciente pasado sexenal que terminó costándole al Revolucionario Institucional la Presidencia de la República y casi todos los gobiernos estatales, pero decir que los aspirantes que no son del control del gobernador Alfredo del Mazo, lo son de Alejandro Moreno Cárdenas, resulta absurdo una falta de respeto para los que de eso sean señalados, sin embargo, en este momento, ser delmacista resta al proyecto de quien sustituirlo en 2023, por el desgaste natural en el ejercicio del poder en la entidad más poblada del país. La mejor posicionada en las encuestas, Alejandra del Moral, es la más cercana a Del Mazo Maza, pero falta por definir si habrá o no alianza, y ésta gira en torno a Enrique Vargas del Villar, uno de los tres punteros en los sondeos junto a Del Moral Vela por el PRI y Delfina Gómez Álvarez por Morena, y los analistas nacionales aseguran que sí irán aliados con Enrique Vargas, por el hecho de que en las dos elecciones del 2023, Coahuila y Edomex, PAN y PRI irían una y una, Coahuila para el PRI y Estado de México para el PAN, pero esa es la lectura vista desde la óptica de Claudio X. González y de los líderes nacionales del PRI, PAN y PRD, pero el Edomex “se cuece aparte”, eso presumen los priistas mexiquenses, y así ha sido por sexenios, solo que ahora no hay un PPP que imponga, y los convenios de coalición lo firman las dirigencias nacionales, no los gobernadores, por lo que tendrá que darse forzosamente un acuerdo entre Alito y Alfredo del Mazo, sin imposición, o se repetirá lo de Hidalgo. Respecto a la alianza, ante el argumento de que “la plaza es priista”, recordemos que Durango es panista, pero el gobernador resta, y el PAN lo reconoce cediéndole al PRI la designación del candidato. Y eso esperaría Enrique Vargas del Villar. Si en Hidalgo el PAN designó a una priista, en Edomex, que el PRI decida a favor del panista. Otro escenario es que el líder nacional de los legisladores locales panistas, acepte que sea Alejandra del Moral, pero se antoja poco probable. También es de subrayarse que priistas han buscado a Enrique Vargas, pero no hemos sabido de panistas buscando a alguno de los aspirantes tricolores. La moneda está en el aire, y la distancia hacia el suelo se acorta…

