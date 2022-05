Sin pactos, que pierda el miedo y gane la democracia

El 5 de junio se definirán seis gubernaturas en nuestro país; las de Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En esta elección se juega mucho; la seguridad de las personas, el acceso a una mejor calidad de vida, la igualdad de oportunidades para las mujeres, la educación, entre otras, sin embargo, vemos también la intromisión del narco, la amenaza latente y el miedo en esta elección.

El preámbulo de la gran fiesta democrática se ha visto ensuciado por la violencia política ejercida desde el partido en el poder y avalado por el gobierno con su política de “abrazos no balazos”, la intromisión del crimen organizado, el aval y defensa a delincuentes y amenazas de retirar programas sociales. El último antecedente es el del proceso electoral de 2021, analizado por de Etellekt Consultores, y que se cataloga como el más violento en la historia reciente de México, cuyo saldo es 100 políticos asesinados, de los cuales 22 eran aspirantes y 14 candidatos.

Los mexicanos estamos cansados de la violencia, de normalizar los crímenes y que no pase nada, porque las leyes existen para sancionar a quien actúe de manera indebida o ilegal; con los criminales no se negocia, con ellos no debería existir la más mínima posibilidad de un pacto, hay que aplicarles la ley. Pero cómo exigirle a Morena combatir lo que tiene en sus filas. En diversos medios de comunicación se han hecho públicas las denuncias en contra del candidato de Tamaulipas, Américo Villareal, cuyo hijo presuntamente habría recibido 20 millones de dólares, de parte de empresas de Sergio Carmona, líder huachicolero asesinado.

En Durango se detectó que la candidata de Morena, Marina Vitela, pudo triangular varios contratos con sus hijos y con Cuauhtémoc Estrella González, quien fuera su tesorero en Gómez Palacio. A través de la empresa CRIB Ingeniería y las compañías Carreteras y Puentes de la Laguna, y Obras Civiles de La Laguna recibieron contratos hasta por siete millones y 60 millones de pesos anuales, respectivamente.

En Hidalgo, el presidente tomó ventaja y otra vez violó la veda electoral, pues en su conferencia promocionó obras federales en ese estado y mencionó las propuestas de campaña de la candidata de la alianza Va por México Carolina Viggiano. Como vemos, Morena tiene en sus filas a candidatos de dudosa reputación, tiene miedo de lo inminente, perderá la elección y ese miedo también lo ejerce en contra de los ciudadanos, al amenazarlos con quitarles los programas sociales. Lo bueno es que México ya despertó y la gente ya no cree en quienes dijeron que las cosas mejorarían.

El 5 de junio confío en el INE y en su esfuerzo por organizar una jornada limpia. La democracia no puede ser víctima de la ambición política de algunos. Que los ciudadanos elijan bien y que el 5 de junio pierda el miedo.

LUIS MENDOZA ACEVEDO

DIPUTADO FEDERAL (PAN)

@LUISMENDOZABJ

MAAZ