Ruta2022 ¡Arrancan!

Ahora sí, los candidatos y candidatas tendrán 58 días de campaña para convencer y ganar las seis gubernaturas que estarán en juego el próximo 5 de junio. Todos ofrecen los mejores proyectos y todos prometen honestidad y eficacia.

Conforme avanza el calendario electoral -desde noviembre de 2021- vemos distintas configuraciones de los posibles resultados. A finales del año pasado, Morena era visto como invencible. Mario Delgado, su presidente, afirmó que ganaría seis de seis. Marko Cortés, del PAN, no parecía convencido de lo contrario.

Hoy, es prácticamente imposible que el PAN pierda Aguascalientes y que Morena no gane Oaxaca y Quintana Roo. Es decir, la mitad de las gubernaturas están prácticamente definidas. Durango, Hidalgo y Tamaulipas pintan muy interesantes.

Durango presenta una cerrada contienda entre Alma Marina Vitela, de la Alianza Morena-PT-PVEM, y Esteban Villegas, del PRI-PAN-PRD. Las encuestas muestran que la gubernatura quedará en alguno de ellos, los demás aspirantes no tienen mayores posibilidades. Los números se han ido cerrando y la moneda a está en el aire al inicio de la campaña.

En Hidalgo nunca ha gobernado la oposición. Julio Menchaca, de Morena-PT-PVEM, podría romper con eso. Hoy encabeza las encuestas. Carolina Viggiano, del PRI-PAN-PRD, le sigue con la esperanza de que el tiempo le permita remontar.

Para muchos, Tamaulipas estaba perdido desde el inicio del proceso. Aunque Américo Villarreal, de Morena-PT-PVEM, se mantiene al frente, César “El Truco” Verástegui, del PAN-PRI-PRD, tiene una tendencia ascendente, ha remontado en las encuestas. En el norte dicen: caballo que alcanza, gana.

Si Morena gana tres de seis -Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo- sería un buen resultado para la oposición y un resultado regular para la 4T.

Si Morena gana cuatro de seis -Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo y Tamaulipas- sería un mal resultado para la oposición y bueno para la 4T.

Si Morena gana cinco de seis -Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas y Durango- sería un buen triunfo de la 4T y una catástrofe para la oposición.

Pero si la oposición gana cuatro de seis -Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas- sería un campanazo para la oposición y una debacle para Morena. Sobre todo, tras la paliza que recibió el partido de López Obrador en la CDMX el año pasado y en las recientes elecciones extraordinarias en Veracruz y Oaxaca, dos de sus estados bastión. En Oaxaca perdió seis de siete municipios y en Veracruz perdió tres de cuatro.

No olvidemos que el próximo año estarán en juego las gubernaturas del Estado de México y Coahuila y desde Palacio Nacional ya se cocina la elección presidencial de 2024.

BON APPÉTIT

Alejandro Moreno, presidente del PRI, aseguró ayer lo que no le habíamos escuchado con tal contundencia. Que los diputados y senadores del PRI votarán en contra de la Reforma Eléctrica, aunque no le guste al presidente. ¡El Legislativo es un poder, no un empleador del poder!, dijo. Al tiempo.

POR ALEJANDRO CACHO

