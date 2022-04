Porqué la inflación pone de rodillas al salario

Se que es obvio el título, pero no para todos. La realidad es mucho más compleja. De hecho, saber esto también podría ayudarte a tener previsiones que quizá no hubieras tomado de referencia, pero que hoy te serán de mucha utilidad.

La inflación es un proceso mediante el cual tu dinero vale menos. Te daré un dato, cuando veas que se están emitiendo nuevos billetes de mayor denominación o que los billetes de baja denominación se transforman en monedas, es un signo de este fenómeno. Ahora mismo lo puedes apreciar, si reparas en que ahora tenemos circulando más billetes de mil pesos y monedas de veinte pesos.

El banco central de México (BANXICO), es el encargado de emitir papel moneda. Para que sepas que hace este banco, a continuación, enlisto cinco de sus funciones:

Emite el dinero, ya sabes hace los billetes y las monedas.

Es el banco que le presta dinero al gobierno directamente y paga sus deudas en el exterior.

Es prestamista de última instancia para los Bancos Comerciales de México (por ello la tranquilidad de que no pierdas tus ahorros como paso en Estados Unidos, en 2008 durante el colapso bancario, que se llevó los ahorros de muchas personas. En este caso los bancos comerciales mexicanos tendrán el respaldo del Banco Central de México, para que no tengan problemas de liquidez).

Custodia de reservas fraccionarias y cámara de compensación, bueno eso significa que el Banco Central de México se asegura de que cada Banco Comercial tenga una reserva liquida, para garantizar el pago a sus clientes en caso de que estos lo soliciten.

Por último, guarda la reserva de divisas monetarias extranjeras, para que no haya variaciones importantes como las que tuvimos durante los años ochenta, es decir, para que no suba el dólar o euro de forma abrupta. Como puedes apreciar, la importancia del Banco Central de México (BANXICO), es suprema. Pero te preguntaras que relación tiene ello con lo que me esta pasando con mi salario.

El salario y la inflación tienen mucho que ver. En primer término, el salario sostiene la economía del más importante capital de un país, su gente. Así que cuando la inflación sube en nuestro país, significa que nuestro Banco Central esta tratando de equilibrar todos los precios para que se estabilicen, durante ese periodo, en que las variaciones dependen de factores externos como una Guerra en Europa del Este, que ha modificado las importaciones de productos básicos como los granos, que sirven para elaborar la telera con que esta hecha la torta, para las pastas que consumes, para el gas que también consume México, y ello acarrea una inestabilidad, o internos misma que ya estaba presente pues recordemos que el COVID tuvo como consecuencias miles de despidos y también carencia de productos de los que México depende para continuar su vida comercial. De esa manera, al existir factores externos e internos que afecten la económica del país, por subida de precios de importación generalmente, o algún obstáculo internacional que no permita la llegada de productos básicos de forma habitual, eso ocasionará un desequilibrio y por supuesto inflación. No es lo mismo contratar el pago de transporte de mercancías en $10.00 pesos y un día después el mismo transporte cobre $100.00, ello pone un desorden en todos los productos.

Para que no haya momentos de carestía de productos, ya sea por faltantes o por hacer esto de forma ficticia, como cuando esconden los productos para que suban de precio, el Banco Central trata de poner orden indicando cual será el valor de mercado de los productos, para que no se salgan de control, sin embargo, la inflación es una situación escurridiza y no deja de aumentar, para lo cual la medición de cuanto sube cada día o cada mes es una medición que se realiza para saber exactamente como está afectando la economía ciudadana y claro de intercambio comercial, entonces para el día 4 de abril de 2022 la inflación es del 7.25%, SIE - Inflación (banxico.org.mx).

En palabras que entendemos tú y yo, te habrás dado cuenta de que si vas al mercado, super, tiendita o donde acudas, cada vez que necesitas artículos, te veras afectado en tu capacidad de compra; ya que los productos, cada día superan su precio, y como tu salario no crece, cada quincena, conforme a la inflación, ello es un gran problema, porque si la tasa inflacionaria es del 7.25% ello significa que si ganas $100.00 pesos al día, tu salario en realidad puede comprar lo equivalente a $92.75 pesos. Otro tema que ya te está alcanzando, o no te has dado cuenta, es el alza en las tasas de interés de los préstamos bancarios, como los créditos a nómina (esos que tanto te gustan); y tus tarjetas de crédito, para el caso de que pagues el mínimo.

Si la inflación es interna o externa la realidad es que nos afecta a los simples ciudadanos de una forma en la que cambia nuestros planes de vida, ajustándolos o simplemente eliminándolos de nuestras expectativas.

Lo primero que te diría es, que olvídate de comprar oro, alhajas, mejor trata de tener un ahorro e inversión de algún inmueble, que, en México, no se devalúan como en otros países. Seguro piensas a estas alturas es imposible y claro te entiendo perfectamente, no me refiero a que compres un departamento ultra caro, pero si puedes asegurar el espacio donde vives, eso sería el primer paso, si trabajas de manera formal, puedes empezar por analizar si ya tienes derechos a pedir un préstamo hipotecario tanto al fovissste como al Infonavit, o quizá un préstamos hipotecario con una tasa de interés fija y cuotas mensuales, para poner esta idea clara, si contratas un crédito con estas características, la inflación te será favorable, pues si sigue creciendo ya tienen una tasa de interés que no se debe mover si es del 2%, no puede subir al 7.25% y a los niveles inflacionarios, sino que deberá quedar en el lugar del que partieron conforme al contrato.

Segundo, en este momento lo mejor será tomar en cuenta los consejos de los abuelos compra cosas de temporada, ya que son más abundantes y por consiguiente baratos. Te das cuenta de que en México somos monotemáticos en eso de hacer el super o ir al mercado, no exploramos; existen miles de recetas que nos pueden hacer ahorrar y cubrir con superioridad los niveles nutricionales que necesitamos.

México sigue siendo privilegiado porque cuenta con cosas para todos los presupuestos. Así que buscar en los lugares indicados para la ropa, menaje de casa y lugares de diversión que no sean onerosos, significarán mayor convivencia con tu familia, contigo mismo y será una etapa de la que aprenderemos mucho. Cuando pienses que no tienes lo suficiente, detente a ver en todo lo que no necesitas para ser feliz.

Este momento económico difícil, nos tiene que volver a acercar a lo que es verdaderamente valioso y nada de lo que compres, fuera de lo meramente necesario, hará que tengas esa sonrisa en tu cara.

Felices vacaciones de semana santa. Por cierto el pago de vacaciones es aquél que se realiza sin que asistas al trabajo, y se debe pagar un 25% más (prima vacacional) ello es, si te dan 15 días de vacaciones tu extra será un 25% más del salario de los 15 días. Eso viene al caso porque luego les piden trabajar en sus vacaciones, y ustedes caen, entonces parece que descansaron, cuando en realidad no fue así.

POR SARA MORGAN

@MARGANSAREL

PAL