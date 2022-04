Niños que se ocupan del mundo

Vivimos en el mundo al revés, en donde los adultos están infantilizados, y los niños están tomando las riendas de nuestro mundo. ¡Increíble! En un mundo supuestamente ideal, los adultos son los que cuidan de los niños, los que los enseñan, a quienes transmiten su conocimiento para que sigan su ejemplo, sin embargo, en estos tiempos ha resultado ser todo lo contrario, ellos toman las riendas que los adultos soltaron o que no supieron agarrar; con mandatarios, gobernantes y líderes infantilizados, los niños toman cabida como los guías hacia un mundo mejor.

Podemos poner un ejemplo claro de un tema que nos atañe a todos, pero que son las generaciones de jóvenes y niños quienes le han dado prioridad, y esto es la lucha contra el cambio climático. La activista Greta Thunberg ha sido un sinónimo de lucha constante a favor del medio ambiente, pero ¿qué es lo que origina que los niños tomen este papel?, muy sencillo, como lo dijo la activista originaria de Estocolmo: “Nuestros líderes se comportan como niños y es por esto que tenemos nosotros que asumir la responsabilidad que ellos deberían de haber asumido hace muchos años”, dijo durante una conferencia en Polonia.

Lo que orilla a que haya un movimiento colectivo en el que los infantes y adolescentes hayan querido tomar el papel de adultos, es que estos simplemente no están siendo adultos y están actuando como niños. Hay un punto que es muy evidente, hay una rebelión de los niños y jóvenes en contra de los adultos.

Y es que todo ha cambiado tan drásticamente, que de una generación a otra, el mundo es otro completamente y lo cierto es que los adultos no comprenden el mundo de sus hijos, más sí el de sus padres. La conversión de ideologías, costumbres, tradiciones, lo que está bien o mal visto y lo que no, ha cambiado drásticamente, y es por esto que los aquellos adultos no comprenden a los niños, y con ello no comprenden sus inquietudes, y sus preocupaciones, muchos menos sus causas.

En Australia, por ejemplo, un grupo de jóvenes que se rebelaron en las calles de Sidney por la crisis climática, gritaban a sus mandatarios: “Dejaremos de ser activistas si ustedes dejan de ser unos inútiles”. Papeles y roles que se sustituyen al no ser ocupados por quienes les corresponde. Los niños afrontan una realidad que algunos adultos ni siquiera alcanzan a percibir, y los que sí, probablemente no les interesa. Todo esto ha resultado en una crisis social, en donde los niños exigen a los adultos que se “adulticen”, que se responsabilicen, que sean personas preocupadas por la sociedad, que tengan límites, etcétera.

Todo esto creando un desafío generacional, y un cambio de roles, en el que los adultos ya no están enseñando a los niños, sino que estos se están informando del mundo a través de otros medios y están creando su propio criterio y sus propias ideas, que se ven cuartadas muchas veces por el mundo en el que viven.

La pregunta aquí es, ¿quién aprende de quién?

