Las profesiones que ya no tienen género

De pequeños nos enseñaron que el color rosa es para niñas, el azul para niños, que si eres hombre tienes que ir a clase de futbol, y si eres mujer, a clase de ballet. Si por algún motivo estas tendencias cambiaban, no era “lógico” ni “natural”.

Ahora todos estos pensamientos han evolucionado. Desde que en 2018 el bailarín tapatío Isaac Hernández ganara el Benoit de la Danse, los ojos mexicanos voltearon a ver, primeramente al ballet (que para muchos estaba en el olvido), y en segundo lugar a un hombre que se dedicaba a la danza, algo poco usual en nuestro país. Desde ese momento, este personaje estaba rompiendo tabúes y paradigmas, en varios aspectos; sí se puede ser hombre y dedicarse a la danza, sí se puede ser mexicano y ganar un premio internacional, y además triunfar en el extranjero.

Recientemente Donovan Carrillo, un mexicano nacido en Zapopan, Jalisco, que hizo un logro enorme; fue el campeón nacional en 2020 de patinaje artístico en la categoría masculina, calificó tres veces a la final en el Campeonato de Cuatro Continentes, y se

convirtió en el primer patinador mexicano en clasificar a la final en un Campeonato Mundial Senior.

Es inusual pensar que cuando hablamos de desigualdad de género pensemos en los hombres, porque por lo general, siempre las mujeres somos las que resultamos las protagonistas en este término, pero en este caso, los hombres serían los que podrían ser los actores principales.

Y ojo, no porque en sus profesiones sean discriminados, sino porque seguramente luchan con ciertos tabúes en la sociedad. Aunque en el caso de Isaac, me imagino que ayudó que ambos papás sean bailarines, además de sus profesores y que hizo homeschooling, y después se fue a estudiar ballet fuera de México, sin embargo, hay varios niños y jóvenes que quieren empezar una carrera en el mundo del ballet o en otras profesiones que son inusuales para su género y muchas veces son los propios papás los que nos los dejan continuar o no los apoyan para que crezcan en la profesión que les gusta.

Hoy en día, como Isacc y como Donovan existen varios jóvenes que están luchando por sus sueños y le están enseñando a nuestro país y a la sociedad que si se puede lograr un sueño, que no les importa lo que piensan los demás y que cualquier persona con pasión y con disciplina puede lograr una carrera trascendente, en la profesión que elija y que sea de su gusto.

Si hablamos de las mujeres, el tema de la Selección Femenil de Futbol podría ser el ejemplo perfecto de esta situación. Paola Kuri, mejor conocida como La Wera Kuri, ha creado una organización llamada Fut Sin Género, en donde apoya a las mujeres a jugar futbol, sin discriminación, abriendo panoramas y rompiendo paradigmas.

Confío en que cada vez nuestro país tenga menos tabúes en cuanto al ejercicio de las diferentes profesiones con respecto al género, y que estos personajes, con su gran aportación al mundo, nos den una lección.

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

MARIMAR.BARRIENTOS@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARIMARBAT

