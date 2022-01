Las denuncias sociales de "Don't Look Up"

“Aburridísima”, “Exagerada”, “Excelente”, son algunos de los comentarios que escuché sobre la película. No podemos dudar que las reacciones se han derivado en dos vertientes de opinión. O está “buenísima” o está “malísima”. Decidí verla para tener mi propio juicio, y sobre todo porque no cualquiera reúne a un elenco conformado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchet y Timothée Chalamet.

Trataré de no spoilear sobre la trama, pero si diré que hay que verla. A mí me pareció espectacular, muy atinada y con una crítica social muy acertada, no por nada estos actores decidieron participar, que con una intención satírica retrata perfectamente en lo que está enfocada la sociedad.

Un fenómeno natural amenaza con acabar con el planeta Tierra, y sin embargo, nadie en el mundo pareciera que eso le importa. Se convierte más atractivo pensar en qué pareja del espectáculo está por casarse o acabó su relación. Salen a flote intereses políticos, que están por encima de todo. ¿Les suena familiar? Pero sobre todo (y a quien le quede el saco, que se lo ponga), pareciera que vivimos en el “mundo al revés”, en donde tiran de locos a la gente que realmente está preocupada y que de verdad está haciendo acciones por un mejor mundo y que les concierne lo único y esencialmente importante: nuestro hogar.

Leonardo DiCaprio, uno de los protagonistas, ha aclarado que decidió formar parte del elenco debido a su lucha en contra del calentamiento global. Esto como parte de una denuncia social a la que se sumaron varios actores importantes, ganadores y nominados al Oscar, lo que ha hecho que mucha gente no deje de verla, tan sólo para descubrir este elenco reunido en una sola producción.

Algunas otras de las denuncias que se ven, además del inminente calentamiento global, es el de la era de las fake news, en donde las noticias son disfrazadas no se dan como son, y los canales de televisión siguen estando controlados por instituciones gubernamentales.

Las estrategias de las grandes empresas para sacar provecho de todo. La era de los memes, en donde es mejor digerir las noticias a través de un modo divertido, en lugar de un modo real. La adicción de la gente a las redes sociales y la concepción de un mundo tan inmediato que es incapaz de ver los peligros inminentes y con una importancia real. Respeto las opiniones que cada quien tenga del filme, pero cuando dicen “Me pareció aburrida”, o “No me reí tanto”, creo que no entendieron el mensaje, porque no es de risa, es una denuncia social hecha a través de una sátira, pero es realmente aterrador el escenario que estamos viviendo, porque efectivamente es real.

¿Cuántas veces hemos escuchado que el calentamiento global está sucediendo? ¿Cuántas veces las empresas se han negado a cambiar sus procesos de producción sin importarles el cambio climático? Siendo francos, ¿cuántas personas estamos preocupadas por lo que sucede con el medio ambiente? Esas preguntas se las dejo de tarea. Por favor vean esta película.

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

MARIMAR.BARRIENTOS@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARIMARBAT

MAAZ