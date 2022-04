Elecciones en Francia ¿Hacia dónde?

Después de una primera vuelta el 10 de abril en la que no hubo un ganador absoluto, hoy se realiza en Francia la segunda vuelta en la que se decidirá quién estará al frente del Palacio del Elíseo por los próximos cinco años. La contienda es entre Emmanuel Macron —actual presidente—, de convicciones liberales y europeístas, y Marine Le Pen, ampliamente conocida no sólo por su ascendencia política (es hija de Jean-Marie Le Pen, político de derecha que fue presidente del partido Frente Nacional y disputó la presidencia frente a Jacques Chirac en 2002), sino también por su ultranacionalismo, su populismo sectarista de derecha y su admiración hacia líderes autoritarios como Vladimir Putin, de Rusia, o Víctor Orbán, de Hungría.

Aunque las encuestas ponen como ganador a Macron por una diferencia de entre 8 y 10 puntos porcentuales, diferencia menor con que le ganó a esta misma opositora en 2017, no deja de ser preocupante para la Unión Europea, que un país pilar de esa agrupación pudiera convertirse, como lo es Hungría, en un disidente dentro de su propio seno.

Los resultados de la primera ronda fueron de 28% de los votos para el actual presidente, 24% para Le Pen y 22% para el candidato de las izquierdas, Jean-Luc Mèchelon. El análisis del tipo de electores que votaron por Macron indica que si no hubiera sido por los baby boomers, la población mayor de 60 años, el presidente hubiera quedado en el tercer lugar, lo que le hubiera impedido pasar a la segunda ronda, dejando a los contendientes de extrema derecha e izquierda como candidatos en la segunda vuelta, lo que supondría grandes aprietos futuros para la UE, pues ninguno comulga con el europeísmo seguido por el organismo, ni con la misión de la OTAN, institución a la que critican, entre otros aspectos, por estar supeditada a los designios de EU.

Como sucede en todas las democracias, no todo mundo está a favor del partido en el poder o del Presidente, lo cual es sano y da vida a los sistemas políticos. Lo que no se entiende es cómo un gobierno, que por supuesto no es perfecto, pero que ha operado con aceptable honradez y eficacia, como lo ha sido el de Macron, apenas haya podido superar a sus más cercanos contrincantes y tenga que enfrentarse a una segunda vuelta. ¿Qué es lo que realmente espera la sociedad? ¿Cuál es la razón por la que gobiernos que desempeñan bien sus encomiendas no puedan obtener triunfos holgados?

La época actual marca comportamientos diferentes; los jóvenes ven en el establishment un modelo incapaz de beneficiar a todos por igual. La globalización y el shock que ha causado la cibernética, han sido elementos altamente disruptivos, lo que encierra interrogantes como cuáles son los equilibrios que buscan las nuevas generaciones como millennials y la generación Z.

La elección en Francia habrá de disipar muchas dudas, como hacia dónde y con qué fuerza se inclina la izquierda y las nuevas generaciones entre la derecha ultranacionalista y el partido de corte centro-liberal.

POR AGUSTÍN GARCÍA VILLA

Analista económico

