Mi General Isidoro Pastor Román

El ataque en medios que recibió mi General Brigadier Isidoro Pastor Román me parece desmedido, a partir de una nota informativa sobre su declaración patrimonial y la adquisición de unos automóviles seminuevos. Esta semana, el General Brigadier DEM (retirado) Paulino R. Jiménez Hidalgo escribió un texto que circuló con fuerza en redes sociales especializadas en seguridad nacional y temas militares, en donde describe de esta manera al General Pastor.

Transcribo textualmente: “Cadete serio, respetuoso, extremadamente cumplido, estudioso con deseos de superación, cumplió con el perfil de salida requerido en el H. Colegio Militar, habiendo aprobado la asignatura de valor comprobado, al cumplir satisfactoriamente el Entrenamiento Paracaidista militar siendo cadete.

Se caracterizó por su dedicación al estudio, ascendiendo al grado inmediato superior en cada promoción que participó, lamentablemente no fue seleccionado para entrar a la Escuela Superior de Guerra, pero continuando con sus estudios en el medio civil, nacional y en el extranjero, obtuvo licenciatura, maestría y doctorados, siguiendo el ejemplo de sus superiores... Fue el primer Oficial de Arma de Infantería en ser el administrador de la Unidad Aérea Presidencial y el único integrante del Ejército en administrar un Aeropuerto de la talla del AIFA.

Su terquedad en ser un mejor soldado lo ha llevado a donde está, su trabajo le ha permitido ganar lo que sus estudios le han costado... nadie le dio nada, el país le dio la oportunidad de ser mejor y para mí es un ejemplo de voluntad, sacrificio y lealtad a la institución armada...”. Aprecio a mi general Jiménez su autorización para reproducir este texto.

También, un exfuncionario que trabajó en la cancillería hace 20 años y que tuvo como contraparte, en ese entonces, al teniente coronel Pastor Román me manifestó que, gracias a su disciplina y profesionalismo, el Estado Mexicano pudo sacar adelante la organización de una quinteta de cumbres multilaterales en el país con gran éxito. En lo personal, tuve la oportunidad de sostener una larga conversación académica con el General Pastor Román hace varios años en su oficina en el Hangar Presidencial del AICM. Entonces compartió conmigo algunas de sus investigaciones académicas y experiencias en materia de coordinación de instituciones de seguridad nacional. No me queda duda porqué el Presidente, por recomendación del secretario de la Defensa Nacional, encargaron al general Pastor Román el enorme reto de la construcción del AIFA.

No será la primera ni la última vez que, por la terrible división política del país, traten sin éxito de manchar el prestigio de un integrante de las Fuerzas Armadas.

AGENDA ESTRATÉGICA: Recomiendo el artículo sobre las Fuerzas Armadas durante la administración de AMLO, de nuestro compañero Íñigo Guevara de El Heraldo de México y CASEDE, publicado este mes por el Wilson Center: https://bit.ly/37XmvlK.

