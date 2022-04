Lecciones de “La Adorable” ministra

Todo indica que Ketanji Brown Jackson será la primera mujer de raza afroamericana en ocupar un sillón en los 232 años de historia de La Suprema Corte de Justicia norteamericana. Puede ser la sexta mujer y la tercera persona de color. Sustituirá a Stephen G Breyer, de 82 años, Justice (ministro) nominado por Clinton en 1994. Es una maniobra que pretende conservar un lugar para el ala progresista de la Corte ahora que los demócratas aún tienen mayoría en el Senado. Trump operó muy bien la incorporación de tres ministros por lo que la composición ideológica actual es de 6 de ellos de tinte conservador contra 3 progresistas.

Ketanji nombre africano que significa “la adorable” representa una historia de lucha. Defensora de oficio, hija de dos profesores de escuela pública que: “me convencieron de que sería capaz de lograr lo que me propusiera” con emoción habló de su marido, quien se esforzó para contener las lágrimas. Madre de dos hijas a las que pidió perdón por las veces que no supo conjugar su carrera con sus obligaciones de madre.

Durante los días de audiencia en el Senado se insistió en que diera a conocer su filosofía y su perfil ideológico. Sus opositores le ponen un sello de progresista, de ser blanda contra algunos grupos considerados “enemigos” de la nación. En contrapartida en el debate se mencionaron los esfuerzos del “dinero oscuro” para mover los tribunales hacia la derecha.

La pregunta de una Senadora llamó mi atención: ¿Puede dar la definición de la palabra mujer? La respuesta fue inesperada: No, no puedo. No en este contexto, no soy bióloga. Contestó Ketanji. Cayó en la trampa, la Senadora sentenció: El hecho de que no pueda darme una respuesta directa sobre algo tan fundamental, deja claro los peligros del tipo de educación progresista que estamos presenciando. Además de la reflexión que provoca; sobre todo a los provenientes de una educación binaria, como yo, también surge la duda: ¿Cómo responderían nuestros jueces constitucionales?

Los demócratas con sus 50 escaños tienen la mayoría suficiente. Es muy probable que cuente con el apoyo de algunos Republicanos. El nombramiento quedará resuelto antes del 8 de abril día en que comienza el receso primaveral.

Una lección que ahí queda es respecto de nuestro decadente sistema de selección de ministros. Pensemos en la elección más reciente. Cuando conocimos la integración de la terna en la que por tercera ocasión se incluía a Loretta Ortiz esta vez escoltada por dos consejeros de la Judicatura: uno sin pretensión y otra sin condición. Fue demasiado obvia la intención. Sin embargo, al haber integrado las dos ternas inmediatas anteriores en las que obtuvo 5 y 6 votos respectivamente, hace suponer que los merecimientos, capacidades y habilidades de los dos ministros que la vencieron sean muy superiores; por lo menos ante el juicio de las y los senadores. Entonces, si un asunto se decidirá en la Corte los interesados siempre preferirán que lo resuelva uno de los mejor calificados.

Fueron más de 30 horas las que duraron las audiencias de La adorable ante la Comisión de Justicia (Judiciary Committee) del Senado. Se presentaron testigos a favor y en contra de la nominada. Es ahí el lugar y el momento para hacer cuestionamientos directos y hablar de temas incómodos: su posición frente al aborto, apoyo a organizaciones sociales, argumentos de sus sentencias, relación con el presidente Biden, etcétera.

En el Senado mexicano el sistema de ternas produce comparecencias dóciles e inocuas, provocando que los señalamientos de senadores respecto de la filiación política sean extemporáneos. Lo que en nada abona al Estado de Derecho.

La conclusión: Es tiempo de modificar el proceso para arribar a la Corte. No hace falta ser creativos, copiar el sistema norteamericano es mejorar. No tengo duda del talento de la ministra Ortiz Ahlf ni de sus colegas; pero origen generalmente marca destino.

Sergio Valls Esponda

Director General del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México

@sergiovallse

MAAZ