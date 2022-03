La maestra Delfina pide tregua

De última hora la maestra Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), canceló su participación en la Cámara de Diputados, donde debía explicar por qué eliminó el programa de Escuelas de Tiempo Completo, decisión que dejó en el desamparo a 3.6 millones de niños y sus padres en situación de pobreza y pobreza extrema.

La secretaria, como se adelantó ayer en esta columna, enfrentaría el peor de los escenarios políticos en los que se encontraría un miembro del gabinete de López Obrador en lo que va de su sexenio (ningún otro ha tenido una situación tan complicada).

Es que diputados de Morena revelaron off the record que asesores de la maestra buscaron apoyo para que éstos la protegieran de los embates políticos de la oposición, sin embargo, no sólo le dieron la espalda, sino que le advirtieron que una amplia mayoría de legisladores de la 4T no podrá meter las manos por ella, debido a que gran parte de los gobernadores de Morena reprueban que se haya cancelado el programa.

Además, los mandatarios pidieron a los diputados morenistas convencer a Gómez de que regrese las Escuelas de Tiempo Completo. Legisladores revelaron que hay enojo entre los gobernadores porque, en un principio, la maestra intentó, sin tacto político y por medio de llamadas, presionarlos para que acataran la instrucción de López Obrador de poner fin a los programas. Por eso, Delfina Gómez pidió una semana más, con el pésimo pretexto de que tenía que documentarse bien.

En la próxima sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se discutirá como tema central si se violó o no la veda electoral por parte del gobierno federal al inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y anunciar los demás proyectos insignia del presidente López Obrador. Especialistas en Derecho Electoral aseguran que hay una flagrante infracción a la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, como nunca se había dado en la vida el IFE e INE, por lo que el reto para los consejeros de la sede de Viaducto, es si se van a sumar nuevos llamados de no intervención o si es que se van a atrever a algo más.

UPPERCUT: Una distribuidora de alimentos, líder nacional e internacional que abastece a las principales cadenas restauranteras y de comida rápida, ha sostenido reuniones con su plantilla de ejecutivos, directores generales y jefes de almacén, para advertir del riesgo que representa trasladar sus productos por las diferentes carreteras del país, por los constantes robos de bandas del crimen, lo que ha representado grandes pérdidas a la compañía. Las reuniones han sido para advertirles que con la inseguridad en las vías de comunicación están en riesgo fuentes de trabajo y que, de un momento a otro, pueden recibir malas noticias. Uno de los principales estados con focos rojos es Michoacán, gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla.

