Horas claves para Gertz

El próximo revés sería durísimo. Casi demoledor. Se dio a conocer el proyecto que discutirá la SCJN, sobre el caso que mantiene en prisión hace más de 520 días a la señora Alejandra Cuevas, hija de Laura Morán -expareja de Federico Gertz-, quien cuenta con una orden de aprehensión, por la muerte del hermano del Fiscal General. Ambas mujeres son acusadas por Alejandro Gertz de ser las responsables de ese deceso.

Para la familia de Cuevas –de 69 años- y Morán –de 95- el Fiscal es quien, “sin pruebas” las mantiene acorraladas. Ayer se comenzó a difundir el proyecto elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que se discutirá este mismo mes. Si se aprueba en sus términos, el revés a Gertz será durísimo. Casi demoledor. Si la mayoría de los ministros respaldan lo plasmado por Gutiérrez Ortíz Mena, que propone libertad inmediata a Alejandra Cuevas y que se cancele la orden de aprehensión contra Laura Morán, la legitimidad del titular de la FGR quedará en entredicho. No solo por el revés judicial, sino por las causas que el ministro esgrime: no se sostienen las acusaciones.

¿Cómo justificar que el Fiscal haya acusado hasta la persecución a dos mujeres adultas mayores, sin sustento jurídico?

Todo apunta que el proyecto que estará en la mesa de la Corte se aprobará. No hace falta ser adivino. La libertad para Cuevas es inminente. Hace una semana cinco de seis ministros ya se pronunciaron por el amparo liso y llano hacia ella. Entre esos cinco no estuvo el voto de Gutiérrez Ortíz Mena, que será el sexto; seis votos que hacen mayoría en una Sala de 11.

El golpe a la legitimidad de Gertz, cortesía de la SCJN, exhibirá lo que la familia de Cuevas y Morán han repetido: el Fiscal las acusó sin elementos probatorios. Aquí lo hemos publicado más de una vez: el caso no resiste la mínima revisión. No se sostiene. Está tapizado de incongruencias, contradicciones y no tienen sustento legal ni jurídico.

El Fiscal navega en aguas agitadas. Se encuentra en medio de este remolino, y a la par protagoniza otro: el choque directo con quien fuera consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. El exabogado del presidente, lo acusa a él y a la hoy presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, de emprender un golpeteo en su contra.

Lo menos que, en la revista Proceso, escribió esta semana Scherer de Gertz, es que le pidió su ayuda para mantener encarcelada a Alejandra Cuevas, y que, entre muchas otras cosas, le dijo en su oficina: “usted podía haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo”. La disputa en las más altas esferas del poder es de pronóstico reservado.

¿Qué tanto el Fiscal garantiza la procuración de justicia equitativa en el país? ¿Goza de confianza aun? ¿De legitimidad? Gertz atraviesa horas claves.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

