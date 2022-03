Ucrania: ¿una guerra estancada?

De creer a la prensa occidental, uno de los principales, o tal vez el más grave de los problemas rusos en la invasión de Ucrania, es que la decisión de hacer la guerra y cómo desarrollarla se hizo de manera aislada por un liderazgo encapsulado en una burbuja que sólo escucha sus propios consejos y, por tanto, tiene un muy bajo contacto con la realidad.

La guerra, aseguran fuentes de inteligencia citadas por la emisora estatal británica BBC, se ha hecho como la hubiera planeado la Policía secreta KGB, no los militares. Y por demás está recordar que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es un exagente de esa agencia de inteligencia.

Según los reportes de prensa que llegan desde Ucrania y los análisis que salen de organismos especializados, la invasión de Ucrania se encuentra estancada militarmente, con Rusia enfrascada en una campaña de desgaste que el grupo "entendiendo la guerra" (Understanding War) comparó por su parte, con la batalla de Verdún y la Campaña del Somme de la Primera Guerra Mundial.

"El estancamiento no es un armisticio ni un cese el fuego", indicó el reporte fechado el 19 de marzo. "Si la guerra en Ucrania se asienta en una situación de estancamiento, las fuerzas rusas seguirán el bombardeo de ciudades ucranianas, devastándolas y asesinando civiles", agregó el documento.

Paralelamente, la situación en Rusia y concretamente la forma en que el presidente Putin conduce la guerra, desde su incepción, son motivo de atención y preocupación.

Según la BBC, Putin "está aislado en una burbuja de su propia creación, en la que penetra muy poca información externa, en particular, cualquiera que pueda desafiar lo que él piensa".

En ese sentido, "es víctima de su propia propaganda", toda vez que "sólo escucha a un cierto número de personas y bloquea todo lo demás. Esto le da una extraña visión del mundo", dice Adrian Furnham, profesor de psicología y autor de un libro próximo a publicarse The Psychology of Spies and Spying (La Sicología de los Espías y el Espionaje).

"El riesgo es lo que se llama 'pensamiento grupal' en el que cada uno refuerza su punto de vista", apuntó. Pero ese equipo, si existe, es desconocido.

La BBC y las fuentes que cita, hablan de un reducido círculo íntimo y aún más pequeño en lo que se refiere a la decisión de invadir Ucrania, básicamente "'verdaderos creyentes' que comparten la mentalidad y obsesiones de Putin".

De acuerdo con esas opiniones, Putin y sus consejeros subestimaron a los ucranianos, sobrestimaron la capacidad rusa y descartaron la reacción de Estados Unidos y Europa Occidental y el alcance de sus sanciones económicas.

Ahora, los análisis occidentales se preocupan por la reacción del Presidente ruso ante una situación que no le resulta positiva y, de hecho, podría colocarlo en una delicada posición política interna, y eso podría complicar aún más las cosas: un Putin acorralado y debilitado podría incrementar su apuesta bélica en Ucrania.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE1

