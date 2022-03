No es Ucrania, es México

El lunes circuló en redes sociales y en diferentes medios de comunicación un video en donde alrededor de 17 personas están formadas contra la pared para ser fusiladas por sicarios. Se presume que sucedió fuera de un velorio, y que fue un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado. Ayer en los principales diarios de México, se publicaron fotografías de camionetas transportando lo que aparentemente son cuerpos de personas sin vida. Un comando armado también se llevó rehenes del sitio. Todo a plena luz del día.

Más de cuarenta y ocho horas después las autoridades del municipio San José de Gracia, Michoacán, no han podido aclarar lo sucedido. No encuentran a las personas que se llevaron ni los cuerpos de las víctimas fusiladas. El propio Presidente, López Obrador, dijo en la mañanera del lunes “ojalá no sea cierto”. Es decir, el gobierno no tiene conocimiento de lo que está sucediendo en el país. En el lugar, el cual hallaron limpio, solo encontraron casquillos, masa encefálica y productos de limpieza.

Espeluznantes son las imágenes de las personas que están formadas de pie con las manos en la nuca esperando a ser asesinadas. Si esta fuera una escena de Ucrania pensaríamos que son actos de guerra, hasta cierto punto comprensibles como consecuencia de una invasión y un ataque bélico.

Sin embargo, trágicamente son constancias a las que en México nos hemos ido acostumbrando poco a poco; a noticias de que todos los días amanecen personas asesinadas, cuerpos abandonados en la vía pública o colgados de algún puente. Tan sólo esa semana fue asesinado el delegado panista, Juan Carlos Brito en Acapulco, Guerrero; en Santa María Colotepec, Oaxaca asesinaron a cinco personas en un restaurante.

Aterradora y escalofriante es la frialdad con la que miramos las noticias de personas desaparecidas, periodistas asesinados, víctimas de la violencia y feminicidios. Diferentes niveles de gobierno responsabilizan a los gobiernos anteriores. Sin embargo, han transcurrido ya un poco más de tres años de esta Cuarta Transformación que nunca ha tenido una estrategia para combatir al crimen organizado. Una administración que favorece la impunidad total y que le entrega la llave de nuestra democracia a los militares.

En el séptimo día de conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, los medios nacionales e internacionales se concentran en la información proveniente de Europa y Estados Unidos. La atención está puesta en aquella guerra. La que vivimos en México ya es parte de nuestra vida diaria.

POR JORGINA GAXIOLA

JORGINAGAX@GMAIL.COM

@JORGINA_GAXIOLA

CAR