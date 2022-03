La elección en Tamaulipas

Antes de iniciar la carrera por la gubernatura, el partido gobernante en Tamaulipas asomaba con todas las de perder. Prácticamente nadie apostaba por el PAN. En algunas encuestas, el blanquiazul figuraba hasta 28 puntos por debajo de Morena. Hoy en día, con candidatos a la vista y concluidas las precampañas, la distancia entre los dos principales contendientes (el moreno Américo Villarreal Anaya y el panista César El Truco Verástegui Ostos) comienza a reducirse considerablemente. Varias razones.

La primera a mencionar, la distención política entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca. La fotografía de ambos en la aduana de Nuevo Laredo hace 10 días, luce propicia para los locales en el poder. Así, al menos, lo ven desde el equipo de El Truco. Consideran que al disminuir el encono entre la federación y el gobierno estatal, se abre la puerta a una elección más pareja, “tranquila, en paz”.Desde la trinchera de Morena, en cambio, se encendieron luces de alerta. Vieron señales de posible abandono a su candidato, al punto de comenzar a dibujar un escenario semejante al ocurrido en Nuevo León con la estrepitosa caída de Clara Luz Flores, luego de haber arrancado como gran favorita.

Segundo, la coalición PAN-PRI-PRD con El Truco en Tamaulipas, parece tener raíces más fuertes que las de su contrincante, Américo, cuya elección como candidato de Morena (PT y Verde) creó de entrada una fuerte fractura al interior del propio partido guinda.

Tercero, el asesinato del empresario Sergio Carmona Angulo —a finales de noviembre pasado— señalado por financiar campañas de Morena. Sombra ruidosamente silenciosa que estruja la elección a definirse el 5 de junio. Verástegui, quien se encuentra en la Ciudad de México en estos días en tour de medios —ayer se reunió con directivos y colaboradores de El Heraldo de México—, sabe lo que es hacer campaña en las buenas y en las malas.

Cuando vas “con la boca amarga” ante lo que ocurre (le tocó perder en 1995, cuando buscó con los colores del PAN la alcaldía de su terruño, el municipio cañero de Xicoténcatl).Pero ahora, apunta el ingeniero agrónomo, se enfila a la campaña por la gubernatura “con el mejor de los sabores” y cifra su optimismo en que “de verdad soy el candidato del PAN, del PRI y del PRD”.

“El PRI es muy fuerte cuando tiene esperanza. Confío en esa esperanza”, dice el ex secretario de Gobierno. Sea cual sea el terreno por venir en el proceso electoral, espera evitar la “basura ambiental”: Ninguno de los tres candidatos somos violentos, no queremos polarización, no queremos campañas negras…; eso no le conviene a nadie, dice.

•••

GEMAS: Obsequio del gobernador de Nuevo León, Samuel García: “Los últimos tres años, El Bronco vivió deprimido y alcoholizado… Ya no es bienvenido en Nuevo León”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

CAR