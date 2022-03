BELINDA Y NODAL SE PELEARON POR NADA, PORQUE YA DIJO AMLO QUE NO VA A PERSEGUIR A BELINDA POR SU DEUDA AL SAT

Belinda y Nodal se pelearon por nada, porque nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ya dijo que no va a perseguir a Belinda por los millones de dólares que debe al SAT.

Lástima que ninguno de los dos tenía una bola de cristal ni podían saber que no iban a ir contra Belinda. Dicen personas cercanas a Nodal que cuando ella le dio a entender: -Si me idolatras paga mi deuda- él se negó porque no es banco ni banquero y si pagaba su deuda, al rato le iba a pedir que le comprará el avión presidencial, luego la Casa Blanca y a ese ritmo no hay fortuna que alcance.

BELINDA SÍ SABÍA QUE LA RELACIÓN NO IBA A DURAR PORQUE CASI SE TATUÓ LA PUNTITA DE UNA UÑA PENSANDO, ESTE TATUAJE ME LO QUITO CON UN CORTAUÑAS

Belinda sí sabía que la relación no iba a durar porque casi se tatuó la puntita de una uña pensando, este tatuaje me lo quito con un cortauñas. Pero se agarró a Christian Nodal cuando apenas tenía 21 años y para que el cantante se lograra quitar el tatuaje de los ojos de Belinda de su pecho, arriesgó el pellejo porque le cepillaron y rasparon la carne de tal manera que casi le cortan un pedazo de piel causándole un sufrimiento terrible.

El tatuador de Nodal dijo que sólo para quitarle un ojo del pecho duró toda la noche trabajando y si a Christian le dolió horrible, más le duele el alma porque cuanta rabia sintió como para irse volando a quitar los bellos ojos de Beli, que permitió que casi lo despellejaron como res.

Tanto Belinda como Nodal sufren por el abrupto rompimiento, pero los dos son muy orgullosos. Dicen los amigos de Belinda que antes de pedirle a su ex novio que la ayudara pagando su deuda debió ofrecer como pago su anillo de compromiso de tres millones de dólares diciendo: -Aquí están mis bienes- .

Lo cierto es que Belinda está cada día más hermosa, algún arreglito se hizo que ya parece Angelina Jolie, y Nodal cada día tiene más éxito como cantautor por lo que los dos perdieron el mayor trofeo y por dentro seguramente se revuelcan del coraje, porque creyeron ser más fuertes emocionalmente de lo que realmente son, ambos creyeron tener el corazón de un transatlántico cuando no son más que un barquito de papel.

AL PARECER LAS CLASES DE SEXOLOGÍA QUE LE DAN AL CONDUCTOR CARLOS ARENAS EN SU PROGRAMA SABATINO LO CALENTARON, PORQUE GOLPEÓ AL VECINO CHISMOSO QUE SE QUEJÓ DE SU MAMÁ

Carlos Arenas, conductor del programa “Sale el sol” que pasa en Imagen y donde también tiene un programa sabatino de sexo, en el que se presta a todo lo que la sexologa le quiera enseñar, al parecer estas clases de sexologia que le dan en vivo y a todo color lo afectaron porque se calentó cuando el vecino imprudente se quejó de su mamá ¡y se lo sonó!

POR SHANIK BERMAN

MAAZ