¿Qué es lo que lleva a un hombre que ya es reconocido en su profesión a buscar ese extra que lo vuelva inmortal, que lo lleve a la gloria? Seguramente es una fuerza de espíritu que no todos poseemos, pues la mayoría solemos conformarnos con el éxito y el reconocimiento público, pero no siempre buscamos ese extra que nos vuelva leyenda o nos haga pasar a la historia. Algo así es lo que está buscando el atleta keniata Eliud Kipchoge, quien no conforme con ser ya reconocido como el mejor maratonista de la actualidad, ahora quiere emprender el camino a la gloria.

En días pasados en su cuenta de Instagram, Kipchoge anunció en un video, donde habla en japonés y aparece sentado en flor de loto y con las manos juntas en señal de meditación, que va a correr el Maratón de Tokio 2022, que se celebra este próximo domingo 6 de marzo. Será el regreso de esta carrera, después de su cancelación en 2021 por la pandemia, y será también otro más de los maratones majors que busca ganar el atleta originario de Kenia, que se ha propuesto triunfar en las seis carreras, de las que sólo le falta ganar, el de la capital de Japón, Boston y Nueva York.

Y una vez que los gane todos, como lo planea Kipchoge, se propone cerrar su camino a la inmortalidad ganando el oro en los Juegos Olímpicos de París, en 2024, con lo que posiblemente cerraría su carrera como atleta elite para pensar ya en un retiro glorioso del asfalto, al que dejaría en la cúspide de su carrera, y siendo ya, con las seis medallas majors y dos veces el oro olímpico en Maratón, un inmortal de las pistas cuyas hazañas difícilmente podrán ser igualadas en mucho tiempo.

Y es que Kipchoge es el único atleta que más maratones ha ganado en la historia,15 de los 17 que ha corrido, y a pesar de sus 37 años, va por estos cuatro más, cuando lo común es que a esa edad cualquier atleta comienza a bajar el nivel competitivo.

¿Cuenta Kipchoge con lo necesario para ganar todos estos retos que se propone? Hasta ahora, el keniata ha mantenido su nivel competitivo y en su último maratón, el Olímpico de Tokio 2021, demostró una gran fuerza, disciplina, excelente táctica y planeación de carrera, lo que hace pensar que si sigue así, es probable que lo logre.

En el documental “Kipchoge: The Last Milestone”, Sir Dave Brailsford, líder del equipo de ciclismo INEOS Grenadiers y director de rendimiento del proyecto 1:59, describe a Kipchoge como un ser que tiene "una fisiología increíble, una eficiencia increíble y una mente absolutamente increíble. Es impresionante la calma zen de Kipchoge y la forma en que entra en un estado casi meditativo cuando entrena y compite”.

En el mismo material, producido por Ridley Scott, Kipchoge lo explica de esta manera: "Siempre digo que no corro con mis piernas, sino que corro con mi corazón y con mi mente. Si tu cabeza está tranquila y bien concentrada, todo el cuerpo está controlado".

Sólo esperemos que su edad, la juventud y las marcas por debajo de las 2:03 de sus competidores no sean un factor que vaya en su contra. Lo cierto es que a estas alturas Kipchoge ya hizo historia y haga lo que haga de ahora en adelante será el comienzo de su camino a la gloria.

POR ROSSANA AYALA

AYALA.ROSS@GMAIL.COM

@AYALAROSS1

CAR