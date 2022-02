Sexo, Pudor y muchas más Lágrimas

Ya son veintitres años los que han pasado desde que Sexo, Pudor y Lágrimas, llegó a los cines de todo el mundo y ahora la secuela de filme que revolucionó la industria cinematográfica nacional entonces, por fin se estrena en una plataforma en streaming.

Debo confesar que al ver la secuela de Sexo, Pudor y Lágrimas, me dio mucha nostalgia pues me hizo recordar quién era yo y cómo pensaba hace más de 20 años. Entonces era una escuincla que apenas estaba cumpliendo la mayoría de edad y que ver una película en mi idioma con tanto sexo me provocaba toda la curiosidad del mundo y por supuesto que me escapé al cine para ver de qué trataba eso. No sé si mi opinión de aquellos días puede contar mucho, pues obviamente yo no conocía mucho de esos temas y menos los entendía, sobre todo lo complicadas que pueden ser las relaciones interpersonales en la vida adulta. lo que si alcanzaba a ver, era el éxito que tenía la película entre los más adultos alrededor mío. Algunos años después volví a ver el filme ya con una visión completamente adulta y como estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación, nos tocó analizarla y vaya que recuerdo con júbilo aquellos días estudiantiles en los que nos sentábamos en el cine de la universidad con nuestros cuadernos para ir apuntando ideas y demás.

Sí, Sexo, Pudor y Lágrimas marcó una época muy importante en nuestra cinematografía y la cual consiguió estar alrededor de 6 meses en cartelera. Fue la primera gran película que dio paso a la llamada “Nueva Era” del cine mexicano y atrás de ella llegaron grandes filmes como Amores Perros, Y Tú Mamá También, El Crimen del Padre Amaro, entre otras. El filme dirigido por Antonio Serrano les abrió las puertas a todas estas películas para que en el mundo vieran a nuestro cine de una manera distinta y así lo compartió en entrevista para su servidora el actor Víctor Hugo Martín: “A nivel mundial la gente decía: ¿Eso es cine mexicano? Está muy cerca de mi, eso es cine mexicano. Y ese fue el estandarte que fuimos a llevar en los distintos festivales en los que me tocó participar. Y lo segundo fue la difusión. Fue la primer película mexicana con la que tuvimos un espectacular en San Antonio y Periférico, la primer película que tuvo un soundtrack de la película, que se vendía como pan caliente además y las frases que de pronto se convirtieron en lenguaje común de “¿Qué me ves?” Y la gente ya sabía que contestar o el clásico “Lo mío, lo mío, lo mío es…” y la gente también sabía que contestar. Formó parte del inconsciente colectivo ¿no?

Sin duda Sexo, Pudor y Lágrimas fue un filme progresista que puso temas sobre la mesa de los cuales nadie se atrevía a decir tan abiertamente, por lo menos así es como la actriz Susana Zavaleta la recuerda: “Una película que se atrevió a contar la historia de la vida que llevábamos en ese momento porque entonces todo eran fantasías, no se hablaba de la realidad, entonces ver Sexo, Pudor y Lágrimas fue shockeante porque nos vimos todos en esa situación como si hubieran metido las cámaras a nuestras casas, entonces se hablaba de una mujer con deseo sexual y eso tampoco se decía, a lo mejor el marido no quería cumplirle a su mujer porque no tenía deseo sexual y eso tampoco se decía porque los machos siempre cumplen. Fueron muchas observaciones hacia una sociedad tal vez castrante de ese momento.”

Para mi era importante dar todo el contexto sobre el significado de una película como Sexo, Pudor y Lágrimas porque precisamente este fin de semana se estrenó la secuela de la cinta, en esta moda que ha acaparado la narrativa cinematográfica mundial desde hace un par de años con películas que apelan a la nostalgia como Ghostbusters, Scream, entre otras, en las que se ha reunido al elenco de la versión original con una nueva generación de actores. Y así sucede con Sexo, Pudor y Lágrimas 2, que sigue al hijo de Tomás, quien con un deseo fiel de conocer un poco mas de su padre llega a los famosos departamentos de Polanco a indagar sobre la vida de esos amigos que hace 23 años cometieron tantas locuras y cuyos hijos hoy son de alguna manera, consecuencia de ellas. Al elenco original de la cinta se unieron actores como Naian Norvind, José Ángel Bichir, Paco Rueda, Ximena Romo y la actriz trans Victoria Volková, quien con su participación pone sobre la mesa temas que hoy vuelven a revolucionar el cine y cada vez se vuelven más comunes en la narrativa de todos. Esto es lo que más destaco de este filme, que independientemente de si me gustó o no, me encanta que busca ser igual de progresista que su antecesor llevando como bandera un tema que aunque ya no debería, sigue causando ruido en nuestra sociedad: El amor es amor. Y eso señores, siempre lo tenemos que aplaudir y si se tiene que replicar en todas las películas hasta ser repetitivo, pues que se haga. Eso sí, lo único que no me gustó es que la cinta no se estrenará en cines como lo hizo hace más de 20 años la versión original, sino que llega de manera directa a HBO MAX, quienes apostaron por el proyecto desde un inicio.

En fin, una gran opción para disfrutar el fin de semana.

