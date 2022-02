El 2022 traerá Gobernadoras

El 2022 en México trae 6 nuevas elecciones, trae seis nuevas oportunidades a los partidos para medirse, un PRI en apuros, un PAN disminuido y el movimiento MORENA de Andrés Manuel López Obrador avanzando a pasos agigantados para convertirse en el proyecto hegemónico del país.

Muchas son las razones para ello, una oposición que no logra ser alternativa, unos candidatos de la oposición que recuerdan a diario que son el rostro de los argumentos de ataque del Presidente y una apuesta decidida por mujeres en todos los partidos que ponen en el tablero una decisión oculta, enfrentar mujeres que han gobernado contra mujeres que jamás han gobernado.

Quintana Roo, Aguascalientes y Durango protagonizan esa contienda femenina en mayor medida. Morena apuesta por perfiles probados, como Mara Lezama en Quintana Roo, Nora Ruvalcaba en Aguascalientes o como Marina Vitela en Durango, enfrente, no siempre tienen perfiles femeninos con amplia experiencia en la gestión, en el mejor de los casos, legisladoras que con mayor o menor acierto en los congresos no han gestionado nunca el día a día de la gente y menos aún, un presupuesto.

La política se feminiza, y eso es una gran noticia, son muchas las candidatas en todos los partidos, la apuesta por ellas, no solo por lo legal sino por mero cumplimiento de la ley, es un gran paso para México.

Aquel Hagamos historia de Andrés Manuel López Obrador podría culminar en este 2022 con la victoria de algunas de ellas convirtiéndolas en la primera mujer en Gobernar su estado, Mara, Nora o Marina podrían serlo, pero solo Aguascalientes se asegura esa posición pues ahí todos los partidos postulan mujeres.

Dos alcaldesas saltan a la batalla electoral para ser Gobernadoras encabezando preferencias, Mara Lezama y Marina Vitela en Durango, ambas se convierten en un reto y una oportunidad de demostrarle al país, que pueden, que ya pudieron ganando antes otras elecciones, derrotando a los viejos planteamientos de las mujeres participan pero no ganan, o participan pero no gobiernan. Mara o Marina, ya no son simples nombres de mujer, pueden ser nombres de poder.

Muy probablemente en junio las mujeres serán las protagonistas de las victorias electorales, y se convertirán por primera vez en el presente de México, no en el futuro y eso, siempre es una buena noticia.

Ver mujeres compitiendo y ganar debería alegrar siempre, es tiempo de verlas ejercer el poder, es tiempo de hacer de México un país que tiene en las mujeres gobernantes y no simplemente candidatas.

POR XAVIER DOMINGUEZ

CONSULTOR POLÍTICO

PAL