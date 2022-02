Los desplantes de la SEP con los maestros

Las promesas incumplidas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con los maestros continúan.

Todo parece indicar que esta institución no sólo es lejana a los docentes, sino que además les prometió cosas sin cumplir todavía.

¿Algo que nos refleje sexenios anteriores o será mera coincidencia?

Ahora les ha tocado a docentes de Tamaulipas, quienes de 2011 a 2015 trabajaron sin cobrar en el CBTIS 276, de Reynosa, con la promesa de que se les daría una plaza. ¿Quién se los prometió? El director de ese momento.

Cuando los echaron de la escuela, debido a que no pudieron conseguirles las prometidas plazas, ni tampoco algún tipo de pago, los docentes involucrados -alrededor de nueve- decidieron acudir a las oficinas de la SEP para pedir una reinstalación, así como una plaza para por fin cobrar.

Desde la administración de Peña Nieto hasta ahora, estos maestros viven de largas y amparos que promueve la propia secretaría para evitar reunirse con ellos.

Me dicen que los laudos a sus demandas no los aceptan las autoridades educativas de la SEP (Área Jurídico-Laboral), quienes promovieron, a su vez, “amparos ilegales”; los argumentos de la SEP son que estos profesores están dentro de la Ley General de Servicio Docente –implementada con Peña-, pero su relación laboral comenzó durante el último año de Calderón, cuando no existía esa ley.

En la conferencia de prensa del 8 de abril de 2020, en el tiempo transcurrido 2:00:07, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró, por segunda vez, que todos los maestros que fueron cesados por la aplicación de la “mal llamada Reforma Educativa” fueran recontratados y se repararan los daños. Sin embargo, eso no ha ocurrido.

Han pasado días, semanas, meses y años en los que hasta este momento no ha sucedido nada.

Lo que estos profesores quieren es justo eso, que se les repare el daño, que les paguen sueldos caídos, pues además nunca recibieron un salario, y que se les regrese a sus plazas.

Algunos de los docentes involucrados en este caso debieron salir del país para buscar otras opciones laborales, pues como docentes -que es su pasión- les fue imposible trabajar.

**

¿Cómo llega un arma de fuego a un aula?

Luego de que la semana pasada un menor de 12 años introdujo un arma de fuego a su secundaria, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, las preguntas son muchas, la principal: ¿Cómo es que el menor tuvo acceso a la pistola?

Hablaba con la hija de un guardaespaldas. Una de las cosas que me dijo es que su padre siempre deja sus cosas en una parte de la mesa del comedor, entre ellas su arma. El papá le explicó a ella y a sus hermanos desde muy pequeños el uso que él daba al arma, la cual siempre han visto como una “herramienta de trabajo”, entonces imposible que alguno de los tres chicos intentara tocarla.

“Ni siquiera la mencionamos como hermanos, vaya, nunca tuvimos curiosidad porque mi papá siempre nos explicó todo sobre las armas y para qué son”.

Sincronía: Comunicarte y generar confianza hacia tus hijos, te ayudará a tener una relación más sana y amorosa.

POR KARINA ÁLVAREZ

K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM

@KAFARK84

PAL