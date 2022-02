BELINDA NO LE VA A DEVOLVER EL ANILLO A NODAL, AL IGUAL QUE ÉL NO LE PUEDE DEVOLVER TODAS LAS CARICIAS QUE LE ROBÓ…

Según Javier Ceriani el rompimiento entre Christian Nodal y Belinda fue porque ella le pidió prestados 4 millones de dólares pensando que si le dio un anillo de 3 millones de dólares es porque Nodal es una mina de oro ¡Puro amor desinteresado!

En cuanto al anillo de compromiso Belinda no se lo va a devolver a Nodal, ¿Dónde dice o en qué ley está escrito que se lo tiene que devolver?

La culpa es de ambos, porque Nodal se volvió demasiado espléndido y ella pensó que así iba a ser para todo. Cuando no tenemos límites no sabemos en qué momento le agarras la cola al tigre y cuando menos piensas el tigre te devora y los hombres no dan ni todo el amor, ni todo el dinero.

¿Acaso Onassis, el hombre más rico de la tierra no dijo que Jackie Kennedy era una gastalona y despilfarradora y que nadie le podía llevar el ritmo?

Lo complicado viene ahora para Belinda, porque aunque hay cola de hombres que mueren por ella, el problema va a ser conquistar otro de la envergadura económica de Nodal, ahora que se le fue el santo al cielo, porque hasta el más despistado del mundo midiendo las ganancias y pérdidas de las ex parejas de la cantante, la va a mandar “a la otra ventanilla”.

Dice Ceriani que Belinda quería desplumar al gallo y la desplumada fue ella, pero una persona que trabaja con Beli volteó la acusación y dijo que a Nodal se le subió la fama, lo cual es absurdo pues lo conoció siendo famosísimo y rico y siendo celebridad él se puso de rodillas, le regaló un anillo que no les dan ni a las princesas, porque estaba enloquecido por ella.

Y añadieron que Nodal se puso grosero porque tal vez no le dio lo que ella cree que merecía a manos llenas y por eso empezó a verle defectos y ninguno de los dos dirá la verdadera razón del rompimientos pero entre cielo y tierra no hay nada oculto, tiempo al tiempo.

¡CON LA BODA DE LA MAESTRA ELBA ESTHER GORDILLO QUEDA COMPROBADO QUE NO HAY MUJERES FEAS, SOLO HAY MUJERES POBRES!

Comprobado, no hay mujeres feas, sólo hay mujeres pobres, la Maestra Elba Esther Gordillo a sus 77 años se casó con su abogado, 41 años más joven, después de 6 años de noviazgo, es decir que cuando se empezaron a enamorar él tenia 31 y ella 71, sin embargo en la boda religiosa ella se veía más rozagante que él, la Maestra se mandó hacer su divino vestido a Italia, en Armani y pidió que estuviera lleno de pedrería swarovski, además de que en la cabeza la tiara que llevaba era de diamantes amarillos, con un costo imposible de adivinar, su atuendo de boda lo querría cualquier chava para casarse hoy en día. Lo que sí es cierto es que la Maestra se ve llena de vida, por lo que el abogado se va a tener que aplicar muy fuerte en la luna de miel.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ