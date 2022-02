Facilitando el Comercio Mundial

El pasado 22 de febrero se cumplieron 5 años del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, uno de los convenios más importantes en la historia de este organismo que volvió a edificar la confianza económica del mundo en el intercambio de mercancías.

¿Por qué es necesaria la simplificación de los procesos comerciales? Muy simple, la persistencia de obstáculos a los intercambios comerciales incremeta los costos y los tiempos de las transacciones. Las demoras y las trabas burocráticas a la hora de ingresar un producto a otro mercado, generalmente son barreras mucho más efectivas que los aranceles. Por tanto, esmerarse en bajar o eliminar aranceles no es la solución global que se necesita. Si no se eliminan estas barreras, las reducciones arancelarias negociadas no tienen sentido ni futuro.

A pesar de la gran atención que se le ha prestado a los controles aduaneros en las últimas décadas, los bienes siguen sufriendo retrasos en las fronteras que pueden llegar a ser de varios días he incluso de semanas, lo que termina afectando al consumidor final y a la competitividad de los países.

Entre los problemas más comunes que enfrentan los importadores y exportadores, se encuentran: a) Los requerimientos de información y documentación redundante; b) los retardos en los despachos aduaneros; c) la falta de coordinación entre aduanas y las otras entidades que actúan en fronteras; d) los regímenes de tránsito de mercancías ineficientes; y otros factores más.

Es cierto que estos costos afectan a todas las empresas, pero de manera más desproporcionada a las pequeñas y medianas, que no disponen de los medios y la capacidad para cumplir la tramitología compleja. Los altos costos del cumplimiento de los procedimientos y de otras medidas no arancelarias hacen que las empresas y en particular las PYMES no sean competitivas y no puedan integrarse a las cadenas de valor nacional regionales y mundiales.

Para superar estas barreras no arancelarias que en la práctica se transforman en obstáculos al comercio mundial surgieron las negociaciones multilaterales en la OMC para garantizar una facilitación al comercio uniforme que cubra todos los aspectos tendientes a agilizar y facilitar el comercio mundial, a través de la simplificación y armonización de los documentos, procedimientos y la información asociados al comercio internacional.

Esta semana, al conmemorarse los primeros 5 años del acuerdo, la directora general de la OMC Okonjo-Iweala señaló que los esfuerzos de implementación del Acuerdo han impulsado la resiliencia de la cadena de suministro global, sobre todo en medio de las demandas de una recuperación sostenible ante la pandemia que vivimos. “Las reformas fronterizas para cumplir con los compromisos, como la simplificación de los procedimientos comerciales, las aprobaciones aceleradas de productos perecederos y el establecimiento de portales de información, han ayudado a garantizar que los alimentos, las vacunas, los productos médicos y otros suministros esenciales continúen llegando a las personas a pesar de las difíciles condiciones”.

“Sin embargo, la implementación completa del Acuerdo de Facilitación, respaldada por la ayuda para el desarrollo de capacidades de los socios, será necesaria para ayudar a las economías a recuperarse y soportar mejor los impactos futuros” dijo.

Un análisis del organismo señala que, al 22 de febrero de 2022, las notificaciones presentadas por los miembros de la OMC indican que se han comprometido a implementar el 74,3 % de las obligaciones del Acuerdo en la actualidad. Nuestro país aparece con el 100% de compromiso de implementación, sin embargo, no se menciona el avance alcanzado. Esto lo veremos hasta finales de año cuando los países miembros de la OMC realicen el evento de aniversario donde harán un balance del progreso de la implementación y discutir el trabajo futuro en esta materia.

Mientras tanto, feliz aniversario para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en uno de los momentos en los que el mundo más lo necesita.

José Ignacio Zaragoza A.

Experto en Comercio Exterior

@ignaquiz

