La Reserva Federal y el futuro del dinero

A finales de enero, la Reserva Federal finalmente dio su primer paso hacia la creación de una Moneda Digital del Banco Central (CBDC) con la publicación de un informe que la cripto-comunidad espero por mucho tiempo. En el informe, la Fed reiteró que aún no se han tomado decisiones, ya que continuarán explorando la amplia gama de opciones de diseño para una CBDC.

El eventual diseño de la primera CBDC estadounidense tendrá tremendos efectos geopolíticos, económicos y sociales; por lo que es bueno tener finalmente algunas noticias sobre cómo podría ser diseñada. Sin embargo, todavía se necesita mucha más participación en esta discusión pública si queremos que la Fed emita una CBDC que realmente se comprometa con los valores fundamentales de su nación.

El informe de la Fed destaca algunos beneficios que podría ofrecer una CBDC. Señalan que una CBDC podría otorgar a los empresarios una plataforma en la cual crear nuevos productos y servicios financieros; respaldar pagos más rápidos y económicos; preservar el papel internacional dominante del do´lar estadounidense y ampliar el acceso de los consumidores al sistema financiero. “La introducción de una CBDC representaría una innovación muy significativa en el dinero estadounidense”, se lee en el documento.

Por otro lado, el informe únicamente menciona en una página a las criptomonedas descentralizadas que ofrecen pagos entre individuos (como Bitcoin y Ether). Lo único relevante que se dijo al respecto de estas criptomonedas fue que no se han adoptado ampliamente como medio de pago en los Estados Unidos debido a la volatilidad de sus precios. Parece ser que la Reserva Federal teme decir algo que pueda impactar significativamente a los mercados antes de comprender mejor el rol de estos activos digitales en la economía moderna.

Sin embargo, la Fed tenía mucho más que decir en lo que respecta a las monedas estables: los activos digitales diseñados para mantener un valor estable en relación con una moneda nacional y para facilitar el comercio de otros activos digitales. Aparentemente, la Fed cree que las monedas estables no representan un riesgo para el sistema financiero y pueden respaldar opciones de pago más rápidas, más eficientes y más inclusivas. Adicionalmente, el documento también admite que existen riesgos en las actividades relacionadas con las monedas estables. Por lo tanto, admitieron que esas actividades requieren regulaciones.

Uno de los mayores temores de la cripto-comunidad sobre una CBDC es que los gobiernos tendrán acceso a mejores herramientas de vigilancia. A pesar de que la Reserva Federal hizo bien en considerar las preocupaciones relacionadas a la privacidad, los argumentos presentados en el documento no son suficientes para mantener tranquila a la cripto-comunidad. De hecho, el documento sugiere que la Fed podría estar inclinándose hacia lo que llamó una "CBDC intermediada o minorista". Según Norbert Michel, director del Centro de Alternativas Monetarias y Financieras del Instituto Cato, es la CBDC intermediada la que plantea el mayor riesgo tanto para la libertad personal como para la económica. Esta opción de diseño le daría a la Reserva Federal más control sobre el sistema bancario que nunca antes, y no proporciona a las empresas privadas un mayor incentivo para innovar o ampliar los servicios.

Jerome Powell y compañía merecen reconocimiento por cómo han manejado esta situación hasta ahora. Este compromiso de llevar a cabo una discusión pública, es una clara continuación de la tendencia de comunicación abierta que los banqueros centrales han estado siguiendo en los últimos años. Ciertamente vale la pena celebrar que la Fed haya promovido una discusión pública sobre este tema. Las naciones en las que esa discusión pública no ocurre corren el riesgo de diseñar un CBDC Orwelliana.

Por ejemplo, en diciembre, el gobierno mexicano tuiteó sobre sus planes para una CBDC en 2024 y se anuncio´ en el espectáculo populista de todas las mañanas, ¡antes de que el Banco de México dijera algo! Y, por supuesto, esa discusión pública nunca ocurrio´ en China. Los chinos están muy por delante de los estadounidenses en esta a´rea.

Si la Fed continúa participando en esta discusión pública, seguro acabará creando algo completamente diferente de las CBDC autoritarias que ya están apareciendo. A pesar de que una gran parte de la cripto-comunidad quiere deshacerse por completo de la intervención del gobierno, harían bien en involucrarse en el proceso y participar en la discusión pública que acaba de comenzar la Fed. Esta es la única forma de evitar que surja una CBDC Orwelliana en la tierra de la libertad.

A principios de Febrero, la Reserva Federal de Boston y un grupo de expertos del MIT publicaron una investigación sobre las monedas digitales de un banco central. Dada la reputación que tiene la Reserva Federal de Boston por producir investigaciones sólidas sobre tecnología, de los 12 bancos de la Reserva Federal, es casi seguro que el banco de Boston liderar el camino hacia una CBDC. Según la investigación que han realizado, parece que si la Fed alguna vez crea una CBDC, no actuara´ como un sustituto directo de las criptomonedas descentralizadas que usan tecnología blockchain, cómo Bitcoin. Esto es música para los oídos de la cripto-comunidad y de cualquier otra persona a favor de mercados abiertos y competitivos.

Según su informe técnico, este es el comienzo de un proyecto de investigación colaborativo de varios años para explorar el espacio de diseño de las CBDC y obtener una comprensión práctica de los desafíos y oportunidades técnicas de una CBDC. Este proyecto se conoce como Proyecto Hamilton. Aunque apenas se publicó la Fase 1 de la investigación, esta ya puede darnos una especie de imagen sobre cómo podría ser el futuro del dinero en Estados Unidos y en el mundo.

Hay ocho autores en el documento técnico. Si investigamos un poco sobre los autores, hay un par de cosas interesantes que destacan a primera vista. Por ejemplo, ¿por qué hay entusiastas de Bitcoin y desarrolladores de Bitcoin trabajando con un banco de la Reserva Federal? El conocimiento común dice que una CBDC americana sería la muerte de Bitcoin, pero... ¿esto no indica lo contrario? Quizá todos estaban equivocados y la Fed no será enemiga de Bitcoin. De hecho, eventualmente pueden convertirse en buenos amigos. Después de todo, los valores de Bitcoin son iguales a los valores tradicionales de nuestro vecino al norte.

La Iniciativa de Moneda Digital del MIT no ha dudado en reconocer las fortalezas de Bitcoin: “A medida que crece el uso de Bitcoin y se integra más profundamente en nuestras sociedades, la seguridad de la red debe crecer y fortalecerse junto con él. Sin embargo, como bien común, no hay un único protector o guardián de Bitcoin que asuma esta formidable tarea. Por diseño, no hay un comando central. Y si bien esto presenta importantes desafíos logísticos, también es la característica distintiva quizá más exclusiva de Bitcoin: no hay un punto central de falla. El funcionamiento casi ininterrumpido de Bitcoin a lo largo de los años es un testimonio del poder de la descentralización".

Además, si profundizamos en el contenido del Proyecto Hamilton nos encontramos con un informe mucho más elaborado y técnico que el publicado por la Fed en enero. Esencialmente, la Fase 1 consistió en probar dos diferentes opciones de diseño de una CBDC. ¡La primera opción de diseño puede procesar 170 000 transacciones por segundo y la segunda opción de diseño puede procesar hasta 1.7 millones de transacciones por segundo! Estos números son ridículos porque hoy en di´a no hay absolutamente ninguna criptomoneda que pueda procesar tantas transacciones. Solana, una criptomoneda conocida por su velocidad de transacción, puede procesar alrededor de 65,000 transacciones por segundo. Bitcoin solo puede hacer 7 transacciones por segundo.

¿Cómo es esto posible? ¿Por qué el equipo del Proyecto Hamilton pudo diseñar algo que procesa hasta 1.7 millones de transacciones por segundo? Bueno, porque una CBDC como esa no estaría basada en un blockchain. Según el documento, "[ellos] descubrieron que usar un sistema basado en blockchain en su totalidad, [no es] una buena combinación para [sus] requisitos". El blockchain es lento por diseño. Esta es exactamente la razón por la cual una CBDC no puede servir como sustituto de una criptomoneda como Bitcoin. Aunque Bitcoin solo puede procesar 7 transacciones por segundo, su singularidad proviene de su blockchain.

Dado que el Proyecto Hamilton será de varios años, es muy poco probable que veamos una CBDC en EUA para 2024. Mientras tanto, el gobierno chino ya puso en circulación su CBDC durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Sin embargo, esto ha llevado a muchos científicos de computación a expresar múltiples dudas sobre el diseño del e-CNY (CBDC de China). No es únicamente por los problemas de vigilancia y privacidad, sino principalmente porque aún no existe la mejor tecnología para diseñar una CBDC. Parece que la Fed entiende bastante bien que es más importante hacerlo bien que ser el primero en hacerlo.

Algunas otras noticias emocionantes de esta publicación fueron que este proyecto será un proyecto de código abierto. Esto significa que es un software público que se puede desarrollar de manera colaborativa. Cualquiera puede ver el código y trabajar en él aquí. El código abierto está dándole valores democráticos a la tecnología y acercándonos a una Sociedad Abierta y plural, tal cómo la imaginó Karl Popper.

La cripto-comunidad debería alegrarse de ver que los bancos de la Reserva Federal están continuando con la discusión pública prometida y con la comunicación abierta. Las criptomonedas y el dólar digital no tienen que luchar entre sí; eso es una quimera ciber-libertaria. La mejor alternativa para la cripto-comunidad es seguir participando en la discusión pública si no quieren ver una CBDC Orwelliana en territorio estadounidense.