El Santos Laguna y su mayor enemiga…

Entrega antagónica a la de la semana anterior. Hacía referencia a cómo la salud grupal y deportiva de Tigres ha mejorado de forma sustancial mientras se produce la competencia interna. Cuatro triunfos consecutivos, un vistoso accionar y tanto titulares

como suplentes marcando factores diferenciadores. Pedro Caixinha, en esencia, pudiese ser catalogado, sin problemas, el técnico más preparado por el fogueo internacional que ha tenido dentro del futbol.

Se graduó en Ciencias del Deporte con honores. Fue el mejor de sus compañeros. Tras ello, cursó una maestría en metodología del entrenamiento en el Sporting portugués, dicho sea de paso, uno de los grandes de tal división. Vamos, que hasta donde me quedé andaba con cuestiones doctorales. Incluso, presume tener títulos como el UEFA Pro License, contando como uno de sus mentores al mítico ex entrenador del Manchester United, Alex Ferguson.

TE PUEDE INTERESAR: La mejor amiga de Tigres...

Pero fuera del deporte más popular del orbe, las cosas no son tan diferentes. Un tipo que en sus palabras siempre refleja erudición y elocuencia, aún sabiendo que el español no es su lengua materna. Échese una conferencia de prensa con cualquier técnico nacional y hasta le da dos vueltas en su forma de expresarse.

Políglota, pasando por clubes en diferentes lares como auxiliar y técnico, entre los que destacan su natal Portugal, Arabia Saudita, Escocia, Grecia y México. Culturalmente repleto de experiencias. Incluso, varias publicaciones personales en diferentes revistas

y medios, haciendo alusión a formaciones, distancias recorridas de los jugadores dentro del campo para que su entrenamiento sea más funcional, entre otras.

Estoy seguro que dentro de todos los estrategas de Primera División, a mi juicio, por mucho es quien mejor desmenuza y diagnostica un partido de 90 minutos. Deleite escuchar sus análisis, pero tal parece que en la práctica son pocos los resultados loables que ha entregado. Una liga con Santos (Clausura 2015), dos Copas, un Campeón de Campeones y una Súper Copa doméstica. En pocas palabras, sólo un certamen de gran trascendencia. Hasta hoy, ha dirigido 340 partidos, cantidad

considerable, teniendo una efectividad apenas del 50.2 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Directivos locales al rescate? ¿Quiénes son los culpables?

Horas de tesis no parecen ser sinónimo de éxitos en el futbol cuando no se respeta un pilar básico. La ausencia de competencia interna dentro de un plantel. Joyas como Jordan Carrillo o Ronaldo Prieto, que eran revulsivos en el proceso de Guillermo Almada, se encuentran totalmente relegadas. Si las cosas fueran bien, se entiende. Son últimos de la general y no los requieren. Leo Suárez le cambia la cara a su escuadra los pocos minutos que le dan, y sigue sin ser considerado de inicio. Lalo Aguirre y Ignacio Jeraldino (hoy lesionado) no le meten gol ni al arcoíris y son indiscutibles. A veces en el futbol papelito no habla, míster. Lleve su gran preparación al campo y cámbiele la cara al equipo antes de probar los efectos de la guillotina.



POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

PAL

SIGUE LEYENDO

Esta película ya la vi

Martino invita la fiesta...

A fuerza, ni los zapatos