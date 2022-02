¿Directivos locales al rescate? ¿Quiénes son los culpables?

Rememoré, en entregas anteriores, la aciaga producción de Tigres, incluso, sus dificultades de descenso cuando directivos que no conocían el entorno de la ciudad de Monterrey estaban al frente de ellos. Santiago Martínez, Enrique Borja o el mismo ex

comentarista deportivo y rayado confeso, Mario Castillejos, son solo algunos ejemplos que condujeron a dicha entidad nicolaíta a las tinieblas.

Antes de ellos, Alejandro Rodríguez, originario de la Sultana había tomado al equipo llevándolos a un par de finales. Tras haber regresado, el resto es historia. Cinco campeonatos de liga más los acumulados en copas y demás junto con otro forjado en las aulas de la UDEM, Miguel Ángel Garza.

Tras el fracaso monumental de Rayados en el Mundial de Clubes, corresponde hacer una evaluación de los momentos más importantes en su historia, a modo de secundar mi afirmación de que en esta zona del Noreste del país, el futbol se vive diferente.

En 1986, México se preparaba para un Mundial, y aunque algunos consideran este torneo apócrifo por tanta baja de algunos combinados, se encuentra en los registros y Monterrey lo ganó. Lo hizo, en el encuentro de aquella final frente a Tampico, con ocho titulares surgidos de sus fuerzas básicas, destacando el caso del mítico Abuelo Cruz.

Sin ignorar a su estratega, Pancho Avilán, nacido en aquellos lares también. Vinieron épocas complejas, que incluyeron, problemas financieros y peleas por el no descenso, pero después arribó Jorge Urdiales, para no variar, también viendo la luz en la urbe del cabrito. ¿El resultado? Tres campeonatos de liga. Tras 17 campañas de no coronarse, lo hicieron en 2001, 2009 y 2010 a su mando. Llegó Ornelas y no ha podido contar con la misma suerte. De los cinco títulos que de momento ostenta, La Pandilla en Liga, todos tuvieron como protagonistas a dirigentes regios a la cabeza, además de tres Copas de la CONCACAF de manera consecutiva.

Duilio Davino ha hecho lo posible por tener siempre un plantel competitivo; resulta inexplicable cómo una escuadra con tanta estrella nacional e internacional presente tantos tintes bipolares y exhiba papelones como el del Mundial de Clubes.

Llegó Javier Aguirre, el entrenador más laureado de nuestro balompié. Antonio Mohamed, que, aunque presumió un campeonato de Liga, tuvo números para el olvido abandonando el timón en el último lugar de la tabla. Ni se diga de Diego Alonso, quien se fue por la puerta de atrás y hoy es estratega de Uruguay y seguro irá a una Copa del Mundo. ¿Los técnicos son los culpables? Bajo las consignas citadas arriba, lo dudo. ¿Los directivos actuales? Han traído al plantel más competitivo en nombres, quizá de toda la historia del equipo. Por esfuerzo no se les puede recriminar. Acumularon 12 seleccionados, como ningún otro en México. Quizá sea momento de plantearse volver a reconfigurar el organigrama con sangre joven regia que tome decisiones deportivas.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

PAL